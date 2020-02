Musica Ebraica per Clarinetto e Quartetto d’archi a Pordenone

La Società Musicale San Marco ospita a Pordenone, mercoledì 19 febbraio a Palazzo Ricchieri, uno dei concerti del 6° Festival Viktor Ullmann, l’unico festival in Europa al mondo dedicato alla musica composta nei campi di concentramento e nei ghetti, alla musica proibita nella Germania nazista e nell’Italia fascista perché ritenuta decadente e dannosa, e alla musica dell’esilio.

A interpretare un repertorio “per non dimenticare”, sarà il quintetto “Abimà” formato da clarinetto e quartetto d’archi che si prefigge di eseguire musiche della tradizione ebraica con un interesse particolare per i compositori che hanno composto musica ebraica per questo organico.

Il quintetto è composto da Davide Casali clarinettista, direttore d’orchestra e direttore artistico del Festival “Viktor Ullmann”, da Ernest Cosenza primo violino, Paola Veronese secondo violino, Cristina Verità viola e Cristina Nadal violoncello: insieme questi musicisti da anni si occupano di ricercare ed eseguire musica ebraica classica e tradizionale.

Molte delle musiche in programma sono di autori poco eseguiti ma che hanno un forte impatto

emotivo, molto vivaci ma anche molto melodiche e struggenti.

Il programma della serata prevede l’esecuzione del quintetto per clarinetto di Alexandre Krein Esquisses Hebraiques (temi popolari ebraici) del quintetto di Schulhoff, la Pavana di Aldo Finzi, Jewish Folk Song di Patrick Loiseluer e come finale musica klezmer.