Musica immersi nella natura dell’Alta Carnia

Camminare nella Natura è sempre un'opportunità emozionante e unica per rilassarsi e sperimentare un vero ascolto di noi stessi e dei suoni che ci circondano. Sembra essere questo il messaggio della passeggiata facile seguita dal concerto organizzata dal Comune di Ravascletto, questo sabato alle 17.15 di fronte all’Ufficio Turistico.

L’evento vedrà protagonisti il contesto naturalistico dell’Alta Carnia e le musiche del violoncellista e compositore, Riccardo Pes. “Ravascletto non solo è circondata da una natura incontaminata, ma gli alberi, con la loro risonanza, sono addirittura in grado di ricreare l’acustica di una sala da concerto – afferma Pes – è davvero sorprendente sia per chi ascolta sia per chi suona”.

L’appuntamento s’inserisce all’interno del calendario estivo del Comune che promuove, dal 2019, una serie d’iniziative che uniscono l’Armonia del territorio con quelle della musica. Questo connubio sarà esaltato dall’interpretazione di Pes di alcuni brani scelti per l’occasione e ispirati ai suoni della Natura, la matematica del Cosmo e l’Astrofisica.

Ritrovo, quindi, alle 17.15 all'Ufficio Iat di Ravascletto di via Valcalda, 17. Si consigliano vestiti da trekking e stuoino. La prenotazione è consigliata all’indirizzo info.ravascletto@gmail.com.

Il calendario proseguirà poi mercoledì 10 agosto, alle 20.30, in località Entrada (ritrovo alle 20.15 all’Ufficio Iat di Ravascletto) con il concerto Aspettando le stelle. Protagonista un quartetto d'archi del Friuli e del Veneto e chitarra solista (Marco Tomasin); a seguire osservazione del cielo stellato nella notte di San Lorenzo assieme a Guido D’Andrea.

Martedì 16 agosto, alle 18, in località Maina dal Piç (ritrovo ore 17.30 in piazza I Maggio a Zovello), passeggiata con concerto di alteRMiX Quartet (flauto: Noela Ontani, clarinetto: Andrea Zampieri, chitarra: Giovanni Grisan, percussioni: Federico Pace); la location sarà raggiunta con una passeggiata tra la natura.

Informazioni e prenotazioni: Ufficio IAT Ravascletto – tel. 0433-66477 – info.ravascletto@gmail.com