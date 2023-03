Musica: Jimmy Sax in concerto a Palmanova

Nuovo appuntamento internazionale nell’estate della città patrimonio mondiale dell’umanità Unesco di Palmanova. Il prossimo venerdì 21 luglio a salire sul palco di Piazza Grande sarà il nuovo astro del sassofono mondiale, artista che si è fatto conoscere sul web diventando in poco tempo un fenomeno planetario da mezzo miliardo di streams, un milione di follower, 130 mila biglietti venduti lo scorso anno, 2 dischi d’oro e 1 di platino: stiamo parlando di Jeremy Rolland, in arte Jimmy Sax.

Questo incredibile sassofonista arriverà questa estate a grande richiesta in Italia e a Palmanova, accompagnato dalla Symphonic Dance Orchestra.

I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG per “Estate di Stelle”, saranno in vendita sul circuito Ticketone a partire dalle 11.00 di sabato 18 marzo. Tutte le info su www.azalea.it.

Autore dei successi mondiali come “No man no cry” (certificato ORO in Italia) e “Time”, Jimmy Sax è un sassofonista moderno e ricercato, carismatico performer che con il suo sound vivo ed energico riesce a travolgere chiunque lo ascolti, trasportandolo in un emozionante viaggio che spazia tra sonorità deep-house, funky ed electro… svelando così tutte le sfumature che caratterizzano il suo mondo sonoro cosmopolita. Accompagnato dalla Symphonic Dance Orchestra, diretta dal Maestro Vincenzo Sorrentino, virtuoso pianista, direttore artistico e autore di colonne sonore per il piccolo e grande schermo, Jimmy Sax cattura il pubblico italiano con un repertorio inedito, dimostrando come il sassofono sia a tutti gli effetti un’estensione del suo stesso corpo.

È disponibile JIMMY (etichetta Wonder Music, distribuito da Warner Music), il primo album live orchestrato che racchiude alla perfezione tutte le sfumature, artistiche e umane, di Jimmy Sax, la sintesi perfetta degli aspetti più intimi e personali, da una parte, e dall’altra, quell’energia e positività che lo contraddistinguono da sempre. Francese di origine, Jimmy Sax con il suo inseparabile sassofono intrattiene piccole e grandi folle in giro per il globo da quando era giovanissimo. Performer impareggiabile, negli ultimi quattro anni si è esibito in alcune delle località più di tendenza del mondo, come St. Tropez, Miami, Cannes, St Barth, Dubai, Parigi, Monaco, Capri, New Delhi, Cancun solo per citare le più note.

Con mezzo miliardo di stream, quasi un milione di iscritti al canale YouTube e oltre 350 milioni di visualizzazioni su YouTube, Jimmy Sax ha raggiunto il successo con il singolo “No man no Cry” (il cui video è visibile al seguente link https://youtu.be/89_KXT5ztTU) e ha ottenuto un platino in Francia per il singolo “Ibiza”, realizzato insieme a JUL, artista tra i più ascoltati sul territorio francese.

Fra gli spettacoli già annunciati nell’estate di Palmanova troviamo i concerti di Sfera Ebbasta (2 luglio), Steve Hackett (13 luglio), lo spettacolo comico di Checco Zalone (31 luglio) e il concerto del batterista dei Pink Floyd Nick Mason, in programma il 20 luglio per l’organizzazione di Euritmica.

Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .