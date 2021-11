Portare la grande Musica nei luoghi dell’archeologia industriale valorizzando alcuni siti triestini e della regione come il Porto Vecchio di Trieste, il MuCa – Museo della Cantieristica di Monfalcone e la Centrale Idroelettrica di Malnisio è al centro della nuova rassegna ideata da Massimo Belli, direttore stabile della Nuova Orchestra Ferruccio Busoni, “Festival Emozione e Lavoro – La musica nei luoghi dell’archeologia industriale”. Domenica 21 novembre alle 11.00 in Sala Luttazzi si terrà il terzo concerto proposto nell’ambito della kermesse. Protagonista sul palco la Nuova orchestra Ferruccio Busoni, sempre diretta da Massimo Belli, con il pianista solista Massimo Gon. Nella prima parte verrà eseguito il Concerto per pianoforte e orchestra KV 449 in Mi bemolle maggiore di Mozart, scritto nel 1784. Nella seconda parte saranno eseguite le Due Melodie Elegiache di Edvard Grieg e i Cinque Pezzi per archi di Paul Hindemith impreziositi dai soli della violinista Giada Visentin.



Massimo Gon è musicista versatile, appassionato e curioso. Si è diplomato con speciale menzione al Conservatorio “G. Tartini” di Trieste nella classe di Luciano Gante, proseguendo poi gli studi a Napoli con Vincenzo Vitale e a Ginevra con Nikita Magaloff. Dopo le affermazioni in alcuni concorsi pianistici nazionali e internazionali, Gon ha debuttato al Teatro Verdi di Trieste con il Terzo Concerto di Rachmaninov e successivamente si è esibito in importanti Teatri e Festival italiani (Teatro alla Scala, Teatro Regio, Teatro all Fenice, Filarmonica Romana, Stresa, Asolo, Fiesole, Alghero) in alcune capitali europee, come Mosca, San Pietroburgo, Londra, Bruxelles, Lubiana, Zagabria, Bucarest, oltre che in America Latina e negli Stati Uniti. Ha svolto attività cameristica, collaborando tra gli altri con il violinista Felice Cusano e il violoncellista Franco Maggio Ormezowski., e ha registrato per Radio e Televisioni e inciso CD dedicati alle musiche di Chopin , Liszt e Rachmaninov, che hanno avuto lusinghiere accoglienze e raccolto premi presso la critica nazionale e internazionale. La sua attività didattica, da sempre vissuta con amore e passione, si è svolta principalmente presso il Conservatorio di Trieste, anche se Massimo Gon ha tenuto prestigiose Masterclasses in alcune Accademie europee tra Mosca, Budapest, Londra, Mannheim, Istanbul, Sofia, Riga, Sarajevo, Minsk e Zagabria. È regolarmente invitato a far parte di giurie di Concorsi pianistici nazionali e internazionali e ha curato numerosi progetti artistici per Festival e Associazioni musicali. Per la sua attività, è stato insignito del Sigillo Trecentesco della Città di Trieste.