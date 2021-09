Musica nelle Corti 2021 a San Giorgio di Nogaro

Dopo la splendida esibizione di Giulio Casale con “Dante Pop - l’Inferno”, preceduto dai “Canti d’Oblio” di Riccardo Canciani e Jacopo Barusso, proseguono i concerti a San Giorgio di Nogaro.



Il Circolo Culturale Chiarisacco, in collaborazione con il Comune di San Giorgio di Nogaro, il Circolo Culturale di Nogaro e la Parrocchia di San Giorgio di Nogaro, organizza per domenica 19 settembre “Musica nelle Corti 2021”: la possibilità di conoscere la “periferia” del paese della bassa friulana percorrendo Via Chiarisacco e soffermandosi ad ascoltare ottima musica in due cortili della frazione.



Alle 16.00 appuntamento presso la stessa via al civico 23 (Corte dei Mason) con il gruppo dei The Blues Jumpers: Orazio Perego - voce e armonica, Roberto Taverna - chitarra, Andrea Tavian - basso elettrico, Diego Flaiban - batteria.



Alle 18.00 l’appuntamento in via della Fratta, 6 (Corte dei Milan) sarà preceduto dalla presentazione del libro “Ti ricordo”. Frammenti di un discorso a ritroso” di Fabio Turchini. La pubblicazione del volume, dedicato a Desiderio “Nesto” Gigante, storico dirigente della Cgil, P.C.I. e Anpi di San Giorgio e protagonista della vita politica del nostro territorio, è stata promossa dallo stesso Circolo culturale di Chiarisacco .



A seguire la musica con il giovane gruppo dei Beverly INPS e la loro rilettura di rock e pop italiano e straniero (al secolo loro sono Andrea Bidinost - chitarra, Lorenzo Baldo - batteria, Tiziano mele - tastiera, Davide Corazza - basso, Mattia Del Bianco - voce).“Musica nelle Corti” è realizzata in ricordo di Giorgio Del Bianco, carissimo socio del Circolo, instancabile e solare amico di tutta la comunità. Tutti gli appuntamenti saranno svolti nel rispetto della normativa anticovid: per prenotazioni telefonare al 351 8909365. In caso di maltempo la giornata sarà rinviata a data da destinarsi.