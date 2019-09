Musica nelle corti si sdoppia e celebra la ‘rivoluzione’ Anni ’70

Causa le cattive condizioni meteorologiche annunciate, Musica nelle Corti 2019 si sdoppia in due giornate.

Confermato per domenica 8 settembre il concerto dell’irrinunciabile Patrizio Fariselli, che sarà preceduto dall’esibizione del gruppo I Modium, con la presentazione del loro primo progetto discografico "L'Anno del Contatto". Il tutto, a partire dalle ore 19.00, presso la Sala Conferenza della barchessa di Villa Dora a San Giorgio di Nogaro. Ingresso rigorosamente libero, ma si invitano i numerosi appassionati a raggiungere il luogo in tempo: i posti a sedere si esauriranno in brevissimo tempo.



“Musica nelle Corti 2019” nasce su idea del Circolo Culturale di Chiarisacco, grazie alla collaborazione con l’Associazione Complotto Adriatico di Pordenone, l’Associazione Musicale Demetrio Stratos di San Giorgio di Nogaro, l’Associazione Culturale Coro Le Colone di Castions di Strada ed ha il patrocinio del Comune di San Giorgio di Nogaro.

E’ realizzata in ricordo di Giorgio Del Bianco, carissimo socio del Circolo, instancabile e solare amico di tutta la comunità.



PATRIZIO FARISELLI

Tastierista degli AREA, storico gruppo degli anni '70 con il cantante Demetrio Stratos , Patrizio Fariselli è un musicista e compositore che ha saputo proporre la propria creatività musicale con integrità ed indipendenza, riservando uno sguardo critico al passato e rivolgendosi con immediatezza alla contemporaneità.



La musica di Patrizio Fariselli è il frutto di numerosi linguaggi ed esperienze artistiche, dal rock al jazz, attraverso l'improvvisazione radicale e la musica contemporanea di matrice Cageana, ma anche la composizione per colonne sonore e musiche per l'infanzia.



Una musica ricca e al contempo immediata, un'apparente semplicità ne cela la complessità e la costante ricerca sperimentale, senza sfoggio di virtuosismi ma lasciando grande spazio alla suggestione.



L’esibizione di Fariselli fa parte della rassegna “Music in Village - Estensioni 2019”, percorso sonoro sulle tracce della Serenissima: una rassegna musicale itinerante a “basso impatto” proposta dall’Associazione Complotto Adriatico con la collaborazione dell’Associazione Sapori United, realizzata con il sostegno della Regione FVG e della Fondazione Friuli.



Nel quarantennale della scomparsa dell’indimenticabile Demetrio Stratos, cantante al quale è dedicata anche la locale associazione musicale, si è ben pensato di chiamare lo storico pianista, incredibile virtuoso e polistrumentista, di quello che fu con Demetrio la rivoluzionaria rock band italiana degli anni ’70: gli Area riuscirono a scardinare ogni regola e ad affascinare chiunque per le enormi qualità musicali ed i profondi contenuti. Fedele a tutto questo ancora oggi, Patrizio Fariselli, attivo come non mai, in continua ricerca, è semplicemente sorprendente e non mancherà di affascinare tutti.





MUSICA NELLE CORTI 2019 PROGRAMMA

Domenica 8 settembre 2019 - Sala Conferenze - Barchessa di Villa DORA

Ore 19.00 - Presentazione nuovo cd I Modium

Ore 21.00 - Patrizio Fariselli, piano solo

Domenica 15 settembre 2019 - Via Chiarisacco - Musica e degustazioni nelle Corti

Dalle 15.30