Musica per i ‘senza terra’ di 70 anni fa

Il 19 maggio 1950, la piazza di Muzzana si riempì di centinaia di contadini, in maggioranza braccianti disoccupati, venuti da ogni parte della Bassa e anche da lontano per andare a lavorare – senza paga e nonostante il divieto delle autorità – sul letto del Cormôr. Diventeranno in breve migliaia: una forza pacifica che nessuna autorità riuscirà ad arginare.

Cominciavano così le Lotte del Cormôr, una delle prime battaglie di massa dei contadini, il grande sciopero al contrario che avrebbe infiammò l’estate di 70 anni fa con i sotans senza terra e diritti, stufi di patire fame ed emigrazione, che per la prima volta alzavano la testa. La lotta raccolse la solidarietà di artisti ed intellettuali (tra gli altri, il poeta Mario Cerroni, il musicista Bruno Pezzè, gli scultori Max Piccini e Dino Basaldella e i pittori Giorgio Celiberti e Giuseppe Zigaina), ma anche di tutta la comunità. Il comitato organizzatore delle iniziative dedicate alle Lotte del Cormôr ha chiesto ad artisti e musicisti friulani di oggi di dedicare un pensiero, una poesia o una canzone alla vicenda.



Il risultato è Lis Lotis dal Cormôr 1950 – Lis Cjançons dal Cormôr 2020 / Le Lotte del Cormôr 1950 – Le Canzoni del Cormôr 2020, un cd/libretto pubblicato dalla Nota di Valter Colle nella collana Black Nota. Accanto ai 14 brani, contributi sonori di gruppi e solisti della scena musicale friulana contemporanea, un frammento d’intervista con Loris Fortuna dentro un sontuoso booklet di 90 pagine, i testi delle canzoni e altri contenuti da leggere e da guardare.Dopo l’introduzione all’ascolto e alla lettura di Lorenzo Fabbro e Paolo Cantarutti, sono presenti tutti i testi delle canzoni, poesie di Francesco Indrigo, Stefano Moratto, Maurizio Mattiuzza, Zuan Laurin Nardin e Cristina Micelli e un racconto di Lucia Pinat, oltre a foto d’epoca e le illustrazioni di Guido Carrara ‘Quisco’.