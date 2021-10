Musica per il Vajont a Pasian di Prato

I Comuni di Longarone e di Pasian di Prato, assieme all’Orchestra AUDiMuS presentano il concerto 'Musica per il Vajont' in programma sabato 9 ottobre, alle 21, nella chiesa di San Giacomo, a Pasian di Prato. La serata musicale vuole ricordare la tragedia davvenuta 58 anni fa.



I fatti del Vajont sono stati una tragedia immane, un olocausto, come bene scrisse Tina Merlin. Ci furono prima gli abusi, i ricatti, lo sprezzo, poi i morti e la distruzione, infine ci fu la cosiddetta “onda lunga”, tutt’ora presente nei sopravvissuti e nei loro cari, ossia l’umiliazione e lo sfregio dei valori più alti della nostra società: la vita, la dignità e gli affetti.



Oggi per l’Italia il Vajont dev’essere una memoria collettiva, una consapevolezza della pericolosità estrema della mentalità legata al mero profitto, che passa sopra ogni cosa come uno schiacciasassi, incurante di qualsiasi etica.



Il concerto ha l’ambizione di far ricordare, di riportare questo terribile evento della storia d’Italia sulla bocca e nelle menti dei cittadini del 2021.