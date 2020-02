Musica per la ricerca

L'AMAR ha organizzato l'evento musicale al Teatro Miela per raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie respiratorie. Le malattie respiratorie, come è noto, sono tra le principali cause di ospedalizzazione, di mortalità e di disabilità/invalidità. Mettendo insieme infezioni, tumori e patologie croniche sono ormai la prima causa di mortalità e di ricovero ospedaliero. Anche la recente epidemia di coronavirus ha mostrato come le persone muoiono di polmonite e insufficienza respiratoria grave quando colpite dal virus. E' pertanto importante mantenere alta l'attenzione su queste malattie e favorire la ricerca che mira a sconfiggerle. L'evento del Teatro Miela, in particolare, vedrà la partecipazione dei pazienti che hanno dato il via all'iniziativa "RespirarCantando" che si svolge alla Casa Musica di Trieste con il supporto di AMAR per permettere a pazienti con malattie respiratorie croniche, come asma e BPCO, di essere guidati da personale specializzato ad utilizzare al meglio il proprio respiro attraverso il canto. Tale pratica è già operativa in altri importanti centri respiratori europei (per es. a Londra) e ha dimostrato anche scientificamente una validità riabilitativa insieme alla comune terapia inalatoria.