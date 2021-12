Musica Sacra di Pordenone presenta il Duo Nachtigall

Sipario sul Duo Nachtigall nell’ambito della 30esima edizione del Festival Internazionale di Musica Sacra di Pordenone: “Il canto dell’anima. De mulieribus” titola la produzione che sarà proposta venerdì 17 dicembre alle 15.30 a Pordenone, nella sede Ute presso l’Auditorium Casa Dello Studente Antonio Zanussi, e sabato 18 dicembre alle 18.00 a San Vito al Tagliamento, ancora nella sede Ute dell’Antico Teatro Arrigoni. Gaja Vittoria Pellizzari soprano e Alessandro Del Gobbo pianoforte - in arte il Duo Nachtigall – si esibiranno su musiche di Schumann, Mozart, Viardot-Garcìa, Schuber, Loewe, Brentano, Caccini e Ravel. Il progetto dedicato ai giovani del Conservatorio di Udine viene così affidato quest’anno al Duo Nachtigall, che da alcuni anni svolge un lavoro di ricerca nel repertorio vocale da camera dedicato alla figura femminile, tra sacro e profano, dal mito dell’antichità alle declinazioni nordiche, alla devozionalità cristiana. Una carrellata di composizioni anche di compositrici femminili, dal Rinascimento ai giorni nostri. L’accesso al concerto è gratuito, con green pass e prenotazione obbligatoria inviando mail a pec@centroculturapordenone.it Info sugli ingressi a pagamento e dettagli sul nuovo sito dedicato www.musicapordenone.it



Il Duo cameristico Nachtigall nasce dalla collaborazione tra il soprano Gaja Vittoria Pellizzari ed il pianista Alessandro Del Gobbo, sotto la guida del Maestro Ferdinando Mussutto. Il Duo frequenta le lezioni di musica da camera con il Maestro Franco Calabretto al Conservatorio Tomadini di Udine ed è stato selezionato dalla Fondazione Luigi Bon per un corso di perfezionamento con la camerista Federica Repini. Ha partecipato al Concorso Internazionale di Canto cameristico Seghizzi di Gorizia, risultando tra gli ensemble finalisti. Si è esibito in svariati eventi e rassegne musicali come la edizione di Carniarmonie al Museo Michele Gortani di Tolmezzo, e inoltre nell’ambito di “Filosofia in città” al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, I concerti della domenica a cura dell’Associazione musicale e culturale Città di Codroipo, Cinque Sensi in Concerto a Majano, L’ora di musica lezioni-concerto presso il centro culturale di Pordenone, Omaggio a Pierluigi Visintin organizzata dal comune di San Giorgio di Nogaro, al concerto al Salone d’Onore della caserma Giovanni di Prampero, la Stagione di Musica da Camera della Università della LiberEtà di Udine. La scelta di battezzare il duo “Nachtigall” (usignolo) è sorta dalla propensione dei due componenti ad affrontare un repertorio “fantastico-fiabesco” che caratterizza molte pagine della liederistica tedesca e vede alcuni esempi anche nelle chansons francesi. Il repertorio esplora tutte le epoche musicali dal barocco alla musica contemporanea e comprende anche brani d’autore meno conosciuti scelti attraverso un’attività di ricerca che coniuga spesso letteratura e musica.Diretto dai Maestri Franco Calabretto ed Eddi De Nadai, il Festival Internazionale di Musica Sacra è promosso da Presenza e Cultura, Centro Iniziative Culturali Pordenone e Centro culturale Casa Zanussi Pordenone, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Friuli Venezia Giulia e con Promoturismo Fvg, Comune di Pordenone e Fondazione Friuli. Inserito stabilmente nel circuito Italiafestival, il cartellone è sostenuto da Bcc Pordenonese Monsile, Electrolux e DForm, e si svolge in partnership con Fondazione Concordia Sette e la Diocesi di Pordenone.