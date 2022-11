Musica Sacra, Pordenone chiama Vilnius

Le atmosfere musicali dei Maestri delle regioni baltiche - da Arvo Pärt a Šenderovas, a Vasks – miscelate a composizioni del nostro tempo, fra le quali una partitura di commissione al suo esordio in anteprima assoluta, saranno al centro del prossimo concerto del Festival di Internazionale di Musica Sacra di Pordenone, giunto alla 31esima edizione come sempre promossa da Presenza e Cultura con il Centro Iniziative Culturali Pordenone e la Casa dello Studente Antonio Zanussi Pordenone, per la direzione artistica dei Maestri Franco Calabretto e Eddi De Nadai.

L’appuntamento è sabato 19 novembre nella Chiesa Concattedrale di San Marco (ore 20.45), in scena il pubblico assisterà al debutto di un concerto di produzione chiamato a unire idealmente le città di Pordenone e di Vilnius, Lituania. Il programma spazierà dunque in uno suggestivo sguardo fra sonorità d’autore e riletture contemporanee della spiritualità in musica, consegnate alla vocalità del Coro della Municipalità di Vilnius, e all’interpretazione dei solisti Dalia Dėdinskaitė violino, e Gleb Pyšniak violoncello, diretti dal Maestro Vaclovas Augustinas.

Fra le novità, come anticipato, spicca la commissione affidata alla giovane compositrice friulana Marianna Acito L’urlo del figlio (2022) in prima esecuzione assoluta per doppio coro, su una poesia di Padre David Maria Turoldo. Un’altra prima esecuzione assoluta sarà l’Ave Maria di Jurgis Juozapaitis per violino, violoncello e coro. In programma anche Dialogues di Anatolijus Šenderovas, Da pacem, Domine di Arvo Pärt, Serenity di Ola Gjeilo, Svyati / O Holy One di John Tavener, Plainscapes di Peteris Vasks e infine Melodija di Myroslav Skoryk per violino, violoncello e coro, dedicato alla Nazione Ucraina.

"Il concerto – spiegano i direttori artistici Franco Calabretto e Eddi De Nadai - sarà poi replicato nella capitale lituana, segno tangibile di un partenariato efficace e significativo, nel segno della promozione dei giovani talenti e delle nuove musiche".

Il coro municipale di Vilnius, Jauna Muzika è uno dei gruppi corali più rinomati e versatili della Lituania. È stato fondato nel 1989 su iniziativa del direttore e compositore Remigijus Merkelys e del primo direttore Algimantas Gurevičius. Dal 1992 il direttore artistico è il compositore Vaclovas Augustinas. I suoi componenti sono studenti e laureati dell’Accademia Lituana di Musica e Teatro.

Il repertorio del coro comprende musica di tutti i periodi, incluse opere a cappella, vocali – strumentali anche di compositori contemporanei, stranieri e lituani.

Dalia Dėdinskaitė, vincitrice di concorsi nazionali e internazionali, è una delle giovani violiniste lituane più promettenti. In seguito alla vittoria del primo premio al concorso internazionale “Violine in Dresden” in Germania, nel 2010, è stata invitata a eseguire il Concerto per violino di Beethoven in occasione del prestigioso Festival “Dresdner Musikfestspiele 2012”. Dal 2020 è violino di spalla dell’Orchestra Sinfonica Nazionale Lituana.

Già all’età di 14 anni, il violoncellista Gleb Pyšniak ha debuttato come solista con l’Orchestra da Camera Lituana. Allievo della leggendaria violoncellista Natalia Gutman, si è esibito nelle più famose sale da concerto di tutto il mondo. Vincitore di importanti concorsi nazionali e internazionali, è stato insignito di un riconoscimento per la promozione della Lituania all’estero, ricevuto dalle mani del Presidente della Repubblica di Lituania Valdas Adamkus in persona. Dal 2018 è il violoncellista del quartetto d’archi “Čiurlionis“ della Filarmonica Nazionale Lituana.

Vaclovas Augustinas è una celebrità versatile e lavora con successo in vari ambiti della musica. Ha ottenuto due lauree alla Accademia Lituana di Musica, in direzione corale nel 1981 e in composizione nel 1992. Dal 1980 al 1992 ha insegnato al Conservatorio Ąžuoliukas. Dal 1992 è Direttore Principale e Direttore Artistico del Coro Jauna Muzika.

Nel 2010 Vaclovas Augustinas è stato premiato con il Premio della Cultura e Arte Nazionale Lituano per lo sviluppo della potenza corale e la modernità della musica sacra.

L’ingresso è gratuito e aperto alla città. Informazioni su www.musicapordenone.it La 31^ edizione del Festival di Internazionale di Musica Sacra, in cartellone fino al 17 dicembre, è realizzata con il sostegno del MIC-Ministero della Cultura, dell’Assessorato alla Cultura della Regione Friuli Venezia Giulia, di Promoturismo Fvg, del Comune di Pordenone e di Fondazione Friuli. Inserito stabilmente nel circuito Italiafestival - la rete nazionale Agis dei più importanti festival italiani - il Festival Internazionale di Musica Sacra di Pordenone è sostenuto da Fondazione Friuli, Bcc Pordenonese Monsile, Electrolux e DForm, e si svolge in partnership con Fondazione Concordia Sette e la Diocesi Concordia Pordenone.