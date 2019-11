Musica senza barriere

In occasione della giornata mondiale della disabilità, la scuola di musica Ritmea, in collaborazione con il Progetto Cultura Nuova di Pasian Di Prato, il Comune di Pagnacco e il Comune di Udine, presenta un concerto da non perdere.

L’appuntamento è domenica 1 dicembre, alle 16, all’auditorium Zanon di Udine.

Per la prima volta in regione si esibiranno i musicisti dell’ Orchestra AllegroModerato di Milano, un’ orchestra sinfonica di oltre 40 elementi composta da musicisti con disagio psichico, mentale e fisico e da musicisti professionisti. Con loro suoneranno gli allievi e gli insegnanti di Ami - Attività Musicale Inclusiva - di Udine, nuova realtà musicale nata all’ interno della scuola Ritmea, formata da allievi con fragilità fisiche o psichiche e allievi di RitmeaStrings e di altri laboratori musicali della stessa scuola.

Due orchestre inclusive insieme, quindi, per dimostrare come la musica riesca a promuovere la vera inclusione sociale.

Le regole della musica possono essere “modificate” per dare a tutti la possibilità di raggiungere l’equità.

Tutti hanno un ruolo e nel proprio ruolo tutti possono essere forti. La musica per tutti, tutti per la musica.

La vera inclusione accade quando si rielaborano le regole e ci si accorda per raggiungere tutti insieme un obiettivo comune, partendo dai punti di forza di ognuno di noi.

Saranno eseguiti brani tratti dal repertorio di musica classica.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info: Antonella Rigo, referente del progetto Ami, tel. 3385933623, info@ritmea.it