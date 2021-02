Musica System Italy, anteprima tra Giappone e Friuli

Teatri chiusi e mondo dello spettacolo in trepidante attesa di un segnale di ripartenza. Eppure, quella vivacità artistica, da sempre cuore pulsante della cultura, non si è spenta, anzi, continua a battere più forte che mai. In patria, così come all'estero.



Ne sa qualcosa Music System Italy, il progetto organizzato da SimulArte per la direzione artistica di Ottaviano Cristofoli, che da tre anni a questa parte offre alta formazione musicale abbinata alla promozione turistica del territorio friulano e a concerti nei vari centri del Fvg.



Dopo la pausa invernale e in attesa di ospitare la nuova edizione estiva a Udine, si rinsalda, con un'anteprima internazionale, il fil rouge che ormai collega a doppio nodo il Friuli al Giappone, dove da anni ormai vive e lavora Cristofoli come tromba solista della Japan Philharmonic Orchestra di Tokyo.



alle 15, quando in Italia saranno le 7 del mattino, nell’, già sold out, si esibirà dalla capitale giapponese,I giovani musicisti che, restrizioni per la pandemia permettendo, verranno, eseguiranno musiche di Monteverdi, Prokofiev, Maiero. Super ospite sarà il trombone solista, artista di fama internazionale, già ospite di Music System Italy in regione nel 2019.Prima dell’inizio del concerto il presidente delpresenterà in giapponese e italiano il Friuli Venezia Giulia e i suoi legami con Romeo e Giulietta, la cui storia alcune ricerche vogliono far nascere proprio in Friuli. Il programma, quindi, prevederà anche un arrangiamento per ottoni di “Romeo and Giulietta” di Sergei Prokofiev, mentre il finale di concerto sarà dedicato a Marco Maiero, compositore friulano, di cui verrà eseguita Daûr San Pieri, nell'ottica proprio di promuovere l'esecuzione all'estero di opere di compositori friulani.Il concerto che, come anticipato verrà trasmesso in streaming sul nuovo sito web di Musyc System Italy ()., con un ricco calendario di proposte, tra corsi di alto livello, masterclass, concerti e visite guidate nei più importanti siti culturali ed enogastronomici della regione. Music System Italy, infatti è stato inserito nel catalogo delle “good practices” del progetto europeo Creatures di cui la Regione Fvg è partner, insieme a realtà come Pordenonelegge, Casa del cinema di Trieste, solo per citarne alcune. In sintesi, l’obiettivo principale del progetto è promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale come risorsa di crescita nell'area Adriatico-Ionica, sviluppando offerte turistiche sostenibili, innovative, creative ed esperienziali strettamente legate alle istituzioni culturali coinvolte di diversi Paesi come Italia, Slovenia, Grecia, Croazia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia.Ultima, ma non certo in ordine di importanza, la convenzione triennale stipulata tra PromoturismoFvg e Simularte che, proprio per la sua vocazione adè da sempre in stretta relazione con l'organizzazione regionale per la promozione del sistema turistico della regione.