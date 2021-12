Musica, Trieste e il Fvg volano a Dubai

Grande soddisfazione e un pizzico di trepidazione al Conservatorio Tartini di Trieste per l’evento in programma martedì 14 dicembre, all’Expo 2020 a Dubai: sarà infatti il giovane tenore Kristian Marusic - nativo di Grisignana, nell’Istria croata, e da anni allievo del Tartini – a rappresentare l’Italia per il grande concerto dell’Orchestra Sinfonica nazionale dei Conservatori, insieme ad altri quattro giovani cantanti del nostro Paese.



"Siamo felicissimi, onorati ed orgogliosi di avere all’Expo di Dubai tra i rappresentanti dell’Italia un nostro studente del Conservatorio Tartini di Trieste – ha dichiarato il Direttore Sandro Torlontano - Rivolgo i miei più sentiti complimenti a Kristian Marusic per aver vinto la selezione nazionale e un caloroso ringraziamento alla prof.ssa De Mola, sua docente di canto". A seguito della selezione che si era svolta lo scorso 18 novembre nell’Auditorium Parco della Musica a Roma, infatti, la Commissione giudicatrice ha designato Kristian Marusic fra i protagonisti del prestigioso evento programmato martedì 14 dicembre, alle ore 16.00 di Dubai (le 13.00 italiane).



Diretto dal Maestro Luisella Chiarini, il concerto “Opera Extravaganza” renderà omaggio all’opera italiana attraverso un florilegio di arie tratte dal grande repertorio lirico nazionale, spaziando da Gioacchino Rossini a Giuseppe Verdi, da Vincenzo Bellini a Giacomo Puccini. Allievo della Prof.ssa Cinzia De Mola al 2°corso Triennale Accademico del Conservatorio Tartini, Kristian Marusic ha oggi 28 anni ed è un talento lirico in forte ascesa. Solista della “Missa Dalmatica” di Franz von Suppé rappresentata a Spalato, Trieste e Venezia nel 2021, Marusic ha tenuto il Concerto finale della masterclass Di Daniela Barcellona al Teatro Rossetti di Trieste e si è perfezionato anche con docenti del livello di Olga Sober e Giulio Rapetti, in arte Mogol.