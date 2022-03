Musicainsieme ospita la pianista Elizaveta Coroli

Penultimo appuntamento per il cartellone 2022 di Musicainsieme, 45esima edizione della vetrina cameristica ideata e promossa dal Centro Iniziative Culturali di Pordenone a cura dei Maestri Franco Calabretto e Eddi De Nadai, per il coordinamento della Presidente CICP Maria Francesca Vassallo.



Domenica 6 marzo alle 11, nell’Auditorium del centro culturale Casa dello Studente Antonio Zanussi, per la prima volta è chiamata ad esibirsi in Italia la giovanissima pianista Elizaveta Coroli, studentessa dell’Accademia di Chișinău.



Arriva dalla Moldavia ed è la vincitrice del Concorso Chopin di Bacāu, svoltosi nel 2019: per il festival Musicainsieme si cimenterà su musiche di Domenico Scarlatti (Sonata in Sol maggiore K55, Sonata in fa minore K466), Wolfgang Amadeus Mozart (Sonata in Si bemolle maggiore K281), Johannes Brahms (Phantasien op.116) e Sergei Prokofiev (Sonata n. 3 in la minore).L’ingresso è aperto gratuitamente a tutti i possessori di super green pass e mascherine Ffp2. Prenotazioni cicp@centroculturapordenone.it Info e dettagli di programma sul sito musicapordenone.it



Elizaveta Coroli è nata nel 2004 a Chisinau, Moldavia. E’ allieva del Liceo Musicale Statale, classe di pianoforte di Tatiana Sviridova. E’ vincitrice di prestigiosi concorsi nazionali e internazionali: Concorso Nazionale “I. Paderevsky”, Moldavia (1° premio); “F. Chopin” International Piano Competition Bacau, Romania (1° premio); International Piano Competition “Bechstein” Lvov, Ucraina (1° premio), International Piano Competition “L.Ginzburg” Odessa, Ucraina (1° premio). Ha partecipato a diversi concerti della Fondazione “V. Spivakov” e al Klaviertage Unna Germany International Master Class and Concert (2020). Partecipa continuativamente alla Yuri Bashmet Children's Summer Music Academy.