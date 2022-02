Musicainsieme presenta Kristina Mlinar e Zorica Novaković

Terza tappa per la vetrina cameristica dedicata alle realtà concertistiche delle Istituzioni di Alta formazione musicale, italiane e internazionali: Musicainsieme, 45^ edizione della rassegna ideata e promossa dal Centro Iniziative Culturali di Pordenone a cura dei Maestri Franco Calabretto e Eddi De Nadai, per il coordinamento della Presidente CICP Maria Francesca Vassallo, riaccende i suoi riflettori



domenica 27 febbraio, nell’Auditorium del Centro culturale Casa dello Studente Antonio Zanussi, alle 11. Sarà l’occasione per ascoltare un Duo di giovani e talentuose artiste bosniache, Kristina Mlinar violino e Zorica Novaković pianoforte, formatesi all'Accademia delle Arti di Banja Luka e ora in fase di specializzazione al Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini di Trieste, dove è intensa l’attività di scambio e formazione attraverso progetti di internazionalizzazione dell’attività didattica, orientati con particolare attenzione all’area balcanica. Il programma si preannuncia di piacevole ascolto, con incursioni nel repertorio dedicato dei Maestri del XIX secolo e un energetico approdo al Novecento, con le “Danze rumene” di Béla Bartók. Si parte con Pëtr Ilic Čajkovskij e la sua Meditazione in Re minore, concepita in raccordo con il “Souvenir d’un lieu cher Op. 42”: tre brani per violino e pianoforte, scritti nel1878 dapprima a Clarens, in Svizzera, e completati nella primavera di quell’anno, in Ucraina. Si prosegue con la Sonata per violino e pianoforte in La Maggiore di Cesar Franck, regalo di nozze del compositore per il violinista Eugène Ysaÿe, annoverata fra le pagine meglio riuscite del suo genere, "lavoro cartesiano" per la limpidezza strutturale e l'infallibile equilibrio che governano il dialogo di violino e pianoforte. Dal giovane Johannes Brahms ecco poi lo Scherzo in Do minore, denominato anche F–A–E Sonata da un acronimo del giovane violinista Joseph Joachim (Frei Aber Einsam), scritta in collaborazione con Albert Dietrich e Robert Schumann come omaggio al comune amico. Al culmine del programma, infine, ecco le Danze Rumene di Béla Bartók, strumentate per piccola orchestra con sette “unità” che formano un tutto organico, scandito da contrasti dinamici e ritmici. Il concerto è aperto gratuitamente a tutti i possessori di super green pass e mascherine Ffp2. Prenotazioni: cicp@centroculturapordenone.it. Info e dettagli di programma sul sito musicapordenone.it.



Kristina Mlinar (1995) si è laureata all'Accademia delle Arti di Banja Luka. Attualmente è allieva del professor Massimo Belli al Biennio Specialistico di violino al Conservatorio di Trieste. Ha vinto numerosi premi e riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali di violino e musica da camera. Dal 2018 è il primo violino del Quintetto con pianoforte “Virtuoso” che ha ottenuto il primo premio assoluto al concorso “Diapason d'oro” 2019, il secondo premio (il primo non assegnato) al concorso “Giovani musicisti – Citta di Treviso” e che si è esibito in varie rassegne concertistiche e numerose masterclass in Friuli Venezia Giulia e in Veneto. Nel 2008 è stata insignita del premio "Città di Banja Luka" per i risultati significativi nel campo delle attività culturali, rendendola una delle più giovani a ricevere questo premio. Zorica Novaković (1993) nel 2016 ha concluso gli studi di pianoforte presso l'Accademia delle Arti di Banja Luka. Durante gli studi ha partecipato a vari festival e concorsi per pianoforte e la musica da camera, tra i quali: “Davorin Jenko” (Belgrado, Serbia), “Banjalucki Biennale” (Banja Luka, Bosnia Erzegovina), “ULJUS” (Smederevo, Serbia), “Nei Suoni dei Luoghi” (Mariano del Friuli, Italia). Attualmente frequenta il Biennio Specialistico di pianoforte al Conservatorio di Trieste nella classe del prof. Giulio De Padova.