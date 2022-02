Musicainsieme, una dedica al compositore giapponese Tōru Takemitsu

Una dedica al compositore giapponese Tōru Takemitsu, riferimento al crocevia fra tradizione musicale giapponese e sonorità contemporanee occidentali, scandirà il secondo appuntamento di Musicainsieme, 45esima edizione della vetrina cameristica ideata e promossa dal CICP - Centro Iniziative Culturali di Pordenone a cura dei Maestri Franco Calabretto e Eddi De Nadai, per il coordinamento della Presidente CICP Maria Francesca Vassallo. Appuntamento domenica 13 febbraio, a Pordenone nell’Auditorium del centro culturale Casa dello Studente Antonio Zanussi, alle 11: di scena sarà il talentuoso Osian Duo, con la flautista Chiara Boschian Cuch vincitrice del Premio Musicainsieme Pordenone 2021 per la tesi di laurea magistrale (Diploma Accademico di II livello) “Viaggio verso il mare”, incentrata appunto sull’opera di Tōru Takemitsu. La partitura sarà al centro della lezione – concerto di domenica prossima, suggellata dall’Ensemble sulla composizione di Takemitsu, integrata dalla Sonata “Mitología de las aguas” di Leo Brower. Il Premio Musicainsieme Pordenone nasce da un lascito della famiglia Pellarin e dalla collaborazione tra Fondazione Banca di Credito Cooperativo di Pordenone e Monsile e Centro Iniziative Culturali Pordenone. Il Premio viene attribuito alla migliore tesi di laurea, ovvero diploma accademico di I e/o II livello, avente argomento musicale, purché correlato ad una esecuzione musicale, discusse nei Conservatori e nelle Università di musica italiani e stranieri. L’ingresso è aperto gratuitamente a tutti i possessori di super green pass e mascherine Ffp2. Prenotazioni: cicp@centroculturapordenone.it. Info e dettagli di programma sul sito musicapordenone.it.



Tōru Takemitsu, scomparso ormai 25 anni fa, è stato uno dei musicisti più originali e influenti della sua generazione: studioso di culture musicali asiatiche (Cina, Corea, India e Indonesia), attinse alle esperienze di Stravinskij, Webern e Messiaen, oltre che a Debussy e all'impressionismo francese, strinse amicizia con John Cage, approfondì lo studio di strumenti della tradizione giapponese come la biwa (liuto) per esplorare più compiutamente il mondo sonoro orientale. Fu promotore con altri artisti, nel 1951, del gruppo Jikken Kobo, un Laboratorio sperimentale attivo a Tokyo, e ripetutamente professore ospite presso università statunitensi, europee e australiane.Chiara Boschian Cuch nel 2018 ottiene il diploma di primo livello in flauto con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio di Udine nella classe del m° Giorgio Marcossi. Nel 2020 ottiene il diploma di secondo livello in interpretazione musicale con il massimo dei voti e la lode nella stessa istituzione seguita dai maestri Giorgio Marcossi, Anna Tirindelli e Angela Camerini. Ha suonato in alcune manifestazioni come solista, in duo, trio, quartetto e ha collaborato con l’Orchestra di Fiati e l’Orchestra sinfonica del Conservatorio di Udine, con l’Ensemble di musica contemporanea dei Conservatori di Udine e Bolzano e con l’orchestra giovanile Filarmonici Friulani. Ha partecipato a Concorsi nazionali ed internazionali conseguendo recentemente il primo premio al Concorso Internazionale “Diapson d’oro” di Pordenone nella sezione solisti.Ha suonato in molte sale da concerto e con Maestri come Lucia de Antoni (arpa), Sandro Caldini (oboe), Alarico Lenti (fagotto), Nicola Bulfone (clarinetto), Marco Colombaro, Franca Bertoli, Ferdinando Mussutto e Daniele Bonini (pianoforte). Dal 2016 collabora attivamente con il chitarrista Eduardo Cervera Osorio con il quale fonda Osian duo, specializzato nell’interpretazione della letteratura moderna e contemporanea per flauto e chitarra. I due musicisti hanno concluso gli studi presso il Conservatorio Tomadini di Udine col massimo dei voti e la lode rispettivamente nella classe di flauto dei Maestri Giorgio Marcossi, Anna Tirindelli e Angela Camerini e in quella di chitarra con il maestro Stefano Viola. Hanno approfondito il repertorio cameristico per questo organico coi Maestri Franco Calabretto, Lorenzo Bertoldi e Stefano Viola. Partecipano a concorsi nazionali e internazionali ottenendo recentemente il primo premio assoluto al “XIV Concorso internazionale Musica Insieme” di Musile di Piave (VE).Hanno suonato in numerosi teatri e sale da concerto sia in Italia che all’estero, fra le quali il Salone dei Concerti del Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia (Italia), la Kulturhaus di Dornbirn (Austria), la Casa della Musica di Puebla, l’Istituto Italiano di Cultura a Città del Messico, il Teatro Felipe Carrillo Puerto a Mérida (Messico). Hanno realizzato una tournée di concerti nelle città di Puebla, Città del Messico e Mérida. Eseguono un repertorio di musica originale per questo organico che tocca tutti i periodi storici, ma approfondiscono e si soffermano maggiormente sulla musica del ventesimo secolo e dei giorni nostri, favorendo l’esecuzione di brani di compositori contemporanei. Diffondono la musica del compositore messicano Roberto Abraham, di cui hanno eseguito la prima mondiale della Suite per flauto e chitarra.