Musiche sudamericane a Sacile con l'Orchestra Naonis

Estate e musica proseguono di successo in successo per l’Accademia Musicale Naonis di Pordenone, impegnata in molti progetti di alto profilo sia sul territorio del Friuli Venezia Giulia sia sui palcoscenici nazionali, con diverse formazioni e proposte artistiche.

Tra queste, si segnala il concerto di musiche sudamericane in agenda domenica 17 luglio alle 21.15 a Sacile nella Corte di Palazzo Ragazzoni, per una vivacissima serata inserita nella programmazione estiva dell’Amministrazione comunale e realizzata dalla Naonis anche con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli.

Per questa serata, che lascia spazio ai giovani artisti – un altro punto caro alla sensibilità della Naonis – sarà sul palco l’Orchestra dell’Accademia Naonis con una ventina di elementi, diretti dalla bacchetta del maestro Alberto Pollesel, e un trio di interpreti espressione della vivacità musicale del territorio: il soprano sacilese Selena Colombera, apprezzata interprete di musica lirica e cameristica, il baritono di Portogruaro Marco Baradello (entrambi poco più che trentenni) e la musicista veneta Elvira Cadorin, la cui esplorazione vocale spazia dalla musica colta a quella contemporanea, dal teatro musicale alle tradizioni folk di varie culture.

Godibilissimo il programma, che restituisce appieno i colori di questo continente così ricco di musicalità, costumi, lingue e culture: dalle partiture di Astor Piazzolla, Heitor Villa-Llobos e Carlos Gardel si passerà ai brani più noti e intramontabili che incarnano tutta la passione, la nostalgia e l’armonia di quelle terre lontane.

Il concerto ha un biglietto unico di 10 euro, in prevendita al Teatro Zancanaro e online fino alla sera del concerto (dove si riparerà in caso di maltempo). Info e prenotazioni: info@teatrozanancanaro.it

Informazioni sui concerti e programmi dell’Accademia Naonis sui profili social e sul sito web: www.accademianaonis.it

Nella foto Alberto Pollesel, direttore d’orchestra - da Archivio Accademia Naonis