Musicisti uniti per i malati di distrofia: obiettivo raggiunto!

È stato consegnato domenica 20 dicembre il mezzo attrezzato per il trasporto di persone in carrozzina, acquistato grazie alla campagna di raccolta fondi “A fâ ben nol è mai mâl” (fare del bene non è mai un male). L’iniziativa solidale è stata lanciata da un gruppo di musicisti friulani durante il lockdown della scorsa primavera a favore dell’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare di Udine. Il collettivo ha organizzato una campagna online, accompagnata dal videoclip “Fragile” e dall’omonimo brano appositamente composto.

In breve tempo è stato raggiunto e superato l’obiettivo di raccogliere i 12.000 euro con i quali acquistare il mezzo. La Uildm si è occupata di trovare e far attrezzare adeguatamente il veicolo, oltre a individuare la persona destinataria. La cerimonia di consegna delle chiavi si è tenuta nel pieno rispetto delle norme anti Covid presso gli spazi esterni della caserma dei Vigili del Fuoco di Gemona, che hanno generosamente concesso l’ospitalità, alla presenza di una rappresentanza dei musicisti del collettivo “A fâ ben nol è mai mâl” e della Uildm di Udine.

Il mezzo consente di migliorare la qualità della vita della persona destinataria del dono: il veicolo è stato infatti dotato di una pedana su cui è possibile per la persona disabile salire senza scendere dalla carrozzina. Uno speciale regalo di Natale reso possibile grazie alla generosità delle tante persone che hanno partecipato alla raccolta fondi, perché “a fâ ben nol è mai mâl”!

L’iniziativa. La campagna è stata lanciata sui social dalla pagina Facebook (www.facebook.com/a.fa.ben.nol.e.mai.mal) e tramite la piattaforma di GoFundMe (www.gofundme.com/f/uildm) assieme a un videoclip che i musicisti hanno realizzato durante il lockdown. Ognuno dalla propria abitazione ha registrato il suo contributo musicale, che è stato poi montato e mixato da remoto assieme agli altri dando vita al brano “Fragile” realizzato appositamente per la campagna.

Il team: Michele Zanuttini voce, cori, scintilla dell'ispirazione; Albert Cleans voce, cori; Mirco Varotto voce, cori; Mauro Tubet Tubetti/ DJ Tubet rap furlan; Alberto Chiavone pianoforte; Nicolas Morassutto batteria, editing audio; Ivo Boscariol basso; Massimo Zanuttini chitarre acustiche; Matteo Floreani chitarre elettriche; Cristian Tavano chitarra solista, management; Andrea Guarascio montaggio video; Veronica Cirillo montaggio video; Francesco Marzona mix audio; Maurizio De Ascanis promozione/raccolta fondi; Dario Snidaro promozione/raccolta fondi.