Myriam Dal Don a Grado per Musica a 4 Stelle

Sarà Myriam Dal Don, una delle più note violiniste italiane a livello internazionale, la protagonista del nuovo appuntamento di “Musica a 4 Stelle”, che dopo la partentesi “leggera” dei”40 Fingers”, il quartetto di chitarre che ha infiammato pochi giorni orsono l’Arena del Parco delle Rose, ritorna nel proprio naturale ambito classico riportando la grane musica presso la suggestiva cornice della Basilica di Santa Eufemia. Myriam Dal Don sarà per l’occasione accompagnata al pianoforte da Enrico Pompili, pianista anch’egli di gran fama, per un programma che si annuncia all’insegna delle più celebri pagine musicali composte da Johan Sebastian Bach e Ludwig van Beethoven.



Myriam Dal Don è stata pupilla di alcuni fra i più grandi musicisti, da Salvatore Accardo per il violino a Rocco Filippini per la musica da camera conseguendo altresì il diploma di Perfezionamento dell’Accademia di Santa Cecilia con il massimo dei voti e lode. Ha svolto concerti in tutto il mondo esibendosi presso Carnegie Hall, di New York, Alice Tully Hall, Teatro Colon di Buenos Aires, Scala di Milano, Conservatorio di Milano, Salle Gaveau, Bunka Kaikan. Recentemente le è stato conferito il Premio Foyer des Artistes in Campidoglio per la sua attività artistica. Attualmente insegna violino al Conservatorio di Trento.



Enrico Pompili ha studiato pianoforte con Andrea Bambace presso il conservatorio della sua città, diplomandosi col massimo dei voti, lode e menzione d’onore; ha proseguito gli studi presso l’Accademia di Imola con Franco Scala, Alexander Lonquich, Lazar Berman e presso la International Piano Foundation di Cadenabbia (Como) con altri insigni musicisti tra cui William Grant Naboré, Leon Fleischer, Fou Ts’Ong, Andreas Staier, Claude Franck. Nel 1989 è stato vincitore assoluto del Concorso Opera Prima – Philips di Milano. Finalista nei concorsi internazionali di Dublino e Hamamatsu, ha vinto nel 1995 il Concorso Internazionale di Santander (Spagna), nel quale ha ottenuto anche il Premio speciale per la musica contemporanea. Da quel momento ha iniziato una intensa carriera concertistica, suonando in tutta Europa, Asia e America. È docente di pianoforte presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e presso la Fondazione Diocesana S. Cecilia di Brescia.Il concerto si svolgerà in piena sicurezza rispettando pertanto le normative Covid19 che prevedono un numero massimo di 120 persone all’interno della Basilica, con apertura degli ingressi alle ore 20.15. “Musica a 4 Stelle” è una manifestazione che ormai si svolge ininterrottamente da trentotto anni sull’isola con la direzione artistica di Giorgio Tortora, seguita da un pubblico affezionato che molte volte fa coincidere il proprio soggiorno a Grado secondo il calendario dei concerti, che – non da poco - vengono offerti gratuitamente per volontà degli organizzatori, in primis il Comune di Grado (Assessorato alla Cultura – Sara Polo) che sostiene economicamente la stagione musicale. Inizio del concerto ore 21.00.