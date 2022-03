Nancy Brilli e Chiara Noschese 'gemelle diverse' al Teatrone

Due attrici travolgenti per una pièce tutta al femminile: arrivano al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, da venerdì 4 a domenica 6 marzo 2022, Nancy Brilli e Chiara Noschese protagoniste di Manola. Lo spettacolo, che porta la firma del regista Leo Muscato, è la versione teatrale dell’omonimo romanzo di Margaret Mazzantini e pone al centro della scena due sorelle gemelle che più diverse non si può.



Anemone (Nancy Brilli) e Ortensia (Chiara Noschese) appartengono infatti a due mondi diametralmente opposti: la prima, sgargiante, sensuale e irriverente, aderisce ad ogni dettaglio della vita con vigoroso entusiasmo. La seconda, uccello notturno, è un’irsuta e rabbiosa creatura in cerca di una perenne rivincita. La regia di Leo Muscato le colloca in una stanza d’albergo invasa dai detriti di una catastrofica vita precedente, nella quale le due donne si muovono come se fosse normale, ormai abituate ad arrampicarsi con disinvoltura sul caos, a sopravvivere. Entrambe si raccontano a Manola, terapeuta dell’occulto, dalla quale pretendono attenzione e comprensione, rivelando la propria squinternata coscienza in un girotondo di specchi, evocazioni, malintesi, rivalse canzonatorie. Ma chi è davvero Manola? Lo scopriremo al termine di una maratona impudica e commovente, che svela l’intimità femminile in tutta la sua complessità.



Nancy Brilli e Chiara Noschese incontrano il pubblico a Casa Teatro

Scene di Federica Parolini, costumi di Lisa Rufini. Una produzione Enfi Teatro – Artisti Riuniti – Il Parioli.Sabato 5 marzo alle 17.30 Nancy Brilli e Chiara Noschese incontreranno il pubblico nel foyer per un nuovo appuntamento di Casa Teatro. Conduce la giornalista Rita Bragagnolo, con un intervento di Alma Maraghini Berni esperta d’arte. Ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili. È consigliata la registrazione anticipata, scrivendo a iscrizioni@teatroudine.it indicando nome, cognome, numero di cellulare e indirizzo e-mail di ciascun partecipante.Gli sportelli di via Trento saranno aperti dal martedì al sabato (escluso festivi) dalle 16.00 alle 19.00. Domenica 6 marzo la biglietteria del Teatro sarà aperta dalle 15.30 fino all’inizio dello spettacolo. Gli acquisti come di consueto potranno essere gestiti anche online sul sito www.teatroudine.it o www.vivaticket.it.In ottemperanza alle più recenti disposizioni, per l’accesso in sala rimangono obbligatori il green pass rafforzato e l’utilizzo della mascherina ffp2.Tutti gli spazi del Teatro sono igienizzati e sanificati nel pieno rispetto delle linee guida della Normativa vigente anti Covid-19. Un impianto di nuova generazione preleva continuamente aria dall’esterno garantendone il ricambio completo in sala ogni 15 minuti. Il flusso verticale dell’aria dalla base di ogni poltrona verso il soffitto impedisce ad ogni spettatore di entrare in contatto con l’aria respirata dal proprio vicino. L’efficacia contro SARS-COV-2 della tecnologia utilizzata è stata certificata dall’Ospedale Sacco di Milano.