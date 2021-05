Nanni Moretti in Friuli con 'Caro Diario'

Sabato 29 e domenica 30 maggio, Nanni Moretti arriva in Friuli Venezia Giulia con una performance speciale che accompagna il ritorno sul grande schermo di uno dei suoi film più celebri: 'Caro Diario'. Divertentissimo, colmo di indimenticabili tormentoni morettiani, ma capace anche di momenti di autentica commozione, il film valse a Moretti il premio per la miglior regia al Festival di Cannes del 1994.



Nei cinema della regione – a Cinemazero di Pordenone e al Visionario di Udine il 29 maggio, al Kinemax di Gorizia e all’Ariston di Trieste il 30 maggio – Nanni Moretti sarà protagonista assoluto di un’inedita introduzione-performance in cui leggerà I diari di Caro Diario, estratti delle riflessioni, degli appunti e delle note prese durante la lavorazione.



A seguire la proiezione di 'Caro Diario' in nuova versione restaurata in alta definizione 4K dalla Cineteca di Bologna. Diviso in tre capitoli autonomi e complementari (In vespa, Isole e Medici), il film rimane, a quasi trent'anni dalla sua prima uscita in sala, un sorprendente oggetto estraneo di un autore unico del nostro cinema.



Per Nanni Moretti, “splendido quarantenne” , è un punto di svolta: dopo la crisi ideologica di Palombella rossa, il “leone di Monteverde” abbandona il suo alter ego Michele Apicella e porta sullo schermo se stesso, senza filtri, dalle gite in vespa nella Roma agostana deserta fino alla sua, reale, malattia. Un'autobiografia profondamente collettiva, dove le ossessioni personali del regista – il passato, le case, il ballo, i (cattivi) critici… – si fondono con quelle di un paese intero, incapace di ricordare, di comunicare, di ascoltare, di capire.