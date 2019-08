Nasce il Corso – Concorso 'Premio Candoni – Opere teatrali in lingua friulana'

L’Associazione Culturale “Luigi Candoni”, con il sostegno dell'ARLeF - Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane, in collaborazione con MateâriuM - Laboratorio di nuove drammaturgie e con la Fondazione Teatro Nuovo "Giovanni da Udine", all’interno della manifestazione “Premio Candoni”, organizza la prima edizione del Corso – Concorso “Premio Candoni – Opere teatrali in lingua friulana”.

Perseguendo l’attività di promozione della drammaturgia contemporanea condotta dal carnico Luigi Candoni (1921-1974) dagli anni ’50 agli anni ’70 del ‘900 e continuata successivamente con il “Premio Candoni”, il Corso – Concorso intende: promuovere e diffondere la lingua friulana nel settore della formazione drammaturgica; proporre nuovi testi in lingua friulana per la produzione di spettacoli teatrali professionali; sviluppare attività drammaturgico-teatrali basate su di una progettualità atta a realizzare il programma: "Il Friulano lingua del Teatro".

Ogni partecipante accederà a una fase di "Tutoring" composta da 8 incontri (che si svolgeranno negli spazi del Teatro Nuovo “Giovanni da Udine”, a partire dall’ottobre prossimo) durante la quale svilupperà la propria idea di testo teatrale. Tra un incontro e il successivo, i partecipanti procederanno alla stesura del testo. I progetti di scrittura saranno seguiti dai Tutor di MateâriuM.

Un incontro degli 8 stabiliti sarà tenuto da un consulente linguistico per poter affrontare, in tempo reale, eventuali problematiche legate al lessico, alla grammatica o alla grafia della lingua friulana.

Al termine del Corso, i partecipanti disporranno di un'ulteriore settimana di tempo per concludere gli elaborati e procedere con la loro consegna.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 24.00, del 27 settembre.

La Giuria del Premio (presieduta da Giuliano Bonanni, direttore artistico dell’Associazione Culturale “Luigi Candoni”), effettuerà la lettura delle opere e la votazione, che stabilirà la graduatoria dei testi: 1° classificato (1.500 euro), 2° classificato (300 euro) e 3° classificato (200 euro).

Il Corso - Concorso si concluderà con la cerimonia di premiazione in cui si assisterà alla lettura

scenica, il 22 dicembre, presso lo spazio foyer del “Giovanni da Udine”, del testo 1° classificato.

Il Corso – Concorso è aperto a tutti i cittadini italiani maggiorenni che possono presentare unicamente drammaturgie teatrali in lingua friulana; sono ammesse parti del testo in altre lingue o dialetti regionali che non superino il 10 per cento del contenuto dell’intera opera.

Per informazioni, scrivere a: associazionecandoni@gmail.com, oppure telefonare al: 328 6581842.