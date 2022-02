Nasce il primo Palio cinematografico studentesco del Fvg

L’associazione culturale Young For Fun, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, organizza la prima edizione del Palio Cinematografico Studentesco Regionale del Friuli Venezia Giulia, un concorso di cortometraggi senza alcuno scopo di lucro, dedicato agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della regione Friuli Venezia Giulia e agli stessi istituti scolastici stessi.



L'obiettivo del concorso è quello di diffondere la cultura dell’audiovisivo e di esortare e favorire la partecipazione dei giovani al processo tecnico e creativo che porta alla realizzazione di un cortometraggio.



Al concorso possono partecipare gli studenti appartenenti agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia (singolarmente o in gruppi, indipendentemente dalla scuola di appartenenza) e gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di tutta la Regione FVG inquadrandosi così in una delle due categorie ammesse dal bando.



La curiosità dell’iniziativa è l’inclusione del patrimonio culturale e paesaggistico e dello sport, poiché gli studenti sono chiamati a realizzare un cortometraggio e/o un tutorial sportivo mostrando i luoghi di interesse storico, culturale e paesaggistico della regione o valorizzando l’attività sportiva attraverso un linguaggio creativo e coinvolgente e – tra gli altri – verranno corrisposti specifici riconoscimenti proprio alla migliore valorizzazione del patrimonio culturale regionale e al miglior tutorial sportivo.La partecipazione è gratuita e la valutazione dei cortometraggi sarà a cura di una giuria selezionata dall’associazione Young For Fun composta da esperti locali e nazionali del settore cinematografico. I cortometraggi saranno poi proiettati per il pubblico durante la cerimonia di premiazione che si terrà a metà primavera.Per eventuali richieste o contatto diretto con l’associazione è possibile inviare una mail aoppure scrivere via SMS o WhatsApp al numero +39 347 8386228.