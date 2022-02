Nasce la partnership tra il Malaysia International Film Festival e il Feff

Il quinto Malaysia International Film Festival (MIFFest) è ufficialmente previsto dal 10 al 15 luglio 2022, mentre la cerimonia del Malaysia Golden Globe Awards (MGGA) si svolgerà il 16 luglio 2022 presso l’Istana Buyada, a Kuala Lumpur. Dopo l’ultima edizione ibrida del festival, dovuta alla pandemia, la 5° edizione MIFFest 2022 ritorna quest’anno in presenza con film ed eventi. MIFFest e MGGA hanno come obiettivo la creazione di una piattaforma di registi e professionisti che permetta un’ampia internazionalizzazione del mercato malaysiano.



E quest’anno, infatti, nasce la partnership tra il MIFFest e il Far East Film Festival di Udine (FEFF). Un nuovo ponte tra le industrie cinematografiche d’Oriente e d’Occidente.



"Spero che i registi di entrambi i paesi mettano in atto interazioni e scambi culturali attraverso la partnership con il Far East Film Festival di Udine. Potrebbero sorgere anche opportunità di co-produzioni per i registi della Malesia" commenta Joanne Goh, presidente e fondatrice del MIFFest. Joanne sarà in Italia per partecipare al FEFF 24, atteso a Udine dal 22 al 30 aprile, e per condurre le attività promozionali del MIFFest, oltre a presentare i film malesi al pubblico di Udine.



La presidente del FEFF Sabrina Baracetti sarà poi a sua volta invitata a Kuala Lumpur per partecipare al 5° MIFFest. Durante il festival, parlerà ai giovani registi della Malaysia: «Con l’aiuto del MIFFest – dichiara – intendiamo rafforzare i nostri legami con l'industria cinematografica del sud-est asiatico e, in particolare, con la Malaysia. Attraverso la partnership, ci auguriamo di fornire una programmazione più ricca e di rafforzarla nei prossimi anni».