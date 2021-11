Nasce The artist garage, la piattaforma digitale che rivoluzionerà la musica

Ci sono voluti due anni di duro lavoro ma ora è finalmente online TAG The Artist Garage, la prima piattaforma digitale di questo tipo nata in Italia dedicata al settore musicale e discografico. L’innovativo progetto è nato in Friuli Venezia Giulia grazie a SimulArte a seguito di un programma di incubazione di 24 mesi in stretta collaborazione con Area Science Park e Friuli Innovazione, finanziato da fondi regionali su bando Por Fesr finalizzato alla realizzazione di progetti di sviluppo di nuove imprese caratterizzati da un rilevante connotato culturale e creativo.



The Artist Garage offre un nuovo servizio ad artisti e manager per la gestione di tutti i processi della filiera musicale, dalla produzione alla pubblicazione e promozione di nuove opere, con l’obiettivo di supportare gli artisti nelle fasi di ingresso nel mercato attraverso soluzioni altamente tecnologiche.



Dopo la presentazione in anteprima a Milano all’interno di Linecheck nel corso della Milano Music Week, The artist garage è orgogliosa di fare il suo debutto ufficiale nella terra dove è nata, il Friuli Venezia Giulia, dove sarà presentata giovedì 2 dicembre.



A illustrare nel dettaglio i contenuti saranno l'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, il presidente di SimulArte, Federico Mansutti, il new ventures development advisor di Innovation Factory di Area Science Park, Roberto Pillon, Elena Piccinato di Friuli Innovazione e Nicolò Melli, project advisor della Fondazione Pietro Pittini, partner del progetto.