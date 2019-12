Natale a Lido di Jesolo Sea Life Aquarium

Il conto alla rovescia verso il Natale è già iniziato e Lido di Jesolo SEA LIFE Aquarium si prepara ad accogliere i suoi Ospiti per far vivere loro un coinvolgente incontro con le creature che popolano le vasche reso ancora più speciale dalla calda atmosfera delle imminenti festività.

Durante tutto il periodo natalizio, infatti, l’acquario si vestirà di magia con speciali allestimenti a tema - tra i quali un piccolo villaggio di Natale presso le vasche interattive e una simpatica casetta di Babbo Natale in sala cinema – e suggestivi eventi pensati per i più piccoli.

Nelle giornate di domenica 8, 15 e 22 dicembre i piccoli Ospiti potranno incontrare dal vivo l’amato Babbo Natale e i suoi folletti per consegnare loro la propria letterina piena dei più sentiti desideri; inoltre, nel corso di queste tre giornate, alle ore 16, verrà letta una fiaba natalizia in sala cinema in presenza di Babbo Natale. Durante tutto il periodo di apertura, i bambini avranno comunque la possibilità di imbucare la loro letterina nella cassetta postale, in attesa della prossima visita di Santa Claus.

Le famiglie potranno visitare l’Acquario dalle 10 alle 18 nei weekend del 7-8 e 14-15 dicembre, poi durante il periodo festivo dal 21 dicembre al 6 gennaio 2020 – ad eccezione della giornata del 25 dicembre in cui la struttura rimarrà chiusa.

La visita a Lido di Jesolo SEA LIFE Aquarium offre ai Visitatori l’incredibile opportunità di “immergersi” tra le creature di tutti i mari del pianeta: dalle meduse alle razze fino ai misteriosi squali, dalle stelle ai cavallucci marini, un percorso che conduce alla scoperta dei mari, in un lungo viaggio attraverso 16 ambientazioni differenti: dalle acque dolci del Lago di Garda all’ecosistema unico della Laguna di Venezia, sino all’affascinante tunnel oceanico, passando per i variopinti mari tropicali. Un’occasione straordinaria per approfondire la conoscenza di alcune tra le specie e gli ambienti marini più suggestivi del pianeta.

Durante il periodo natalizio viene proposta anche l’interessante attività “Faccia a faccia con gli squali”, ovvero la possibilità di un percorso dietro le quinte della grande vasca oceanica durante l’alimentazione degli squali. Per partecipare a questo incontro riservato ad un numero ristretto, è necessario prenotare (info sul sito: https://www.visitsealife.com/jesolo/scopri/faccia-a-faccia-con-gli-squali/).