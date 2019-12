Natale a Udine, al via 'Ovunqu(è) musica'

"Natale a Udine 2019", il programma di eventi messo a punto dal Comune di Udine per trascorrere felicemente il mese di dicembre in città, presenta "Ovunqu(è) musica", rassegna di concerti nelle chiese dei quartieri cittadini che propone un assortimento vocale e strumentale di primo livello, una carrellata di voci e suoni per quattro settimane di imperdibili appuntamenti musicali.



Sabato 7 dicembre, alle 20.30 nella chiesa di San Gottardo in via Cividale è in programma un evento con i Tenores di Bitti in cunzertu "Aspettendi Pasca de Nadale" a cura del Circolo Sardi “Montanaru” di Udine. Un impasto di voci uniche proporrà i canti della tradizione sarda logudorese a cappella. Le suggestive atmosfere dei pascoli del sassarese prenderanno vita per mezzo di un canto dal sapore antico, quasi ancestrale. L’anima del gruppo Daniele Cossellu, giunto al suo ultimo concerto in carriera all'età di 87 anni, e gli altri quattro tenores vantano numerose collaborazioni con artisti di tutto il mondo, tra cui spicca l’ex Genesis Peter Gabriel.



I Tenores di Bitti ritornano anche domenica 8 dicembre alle 11.00 nella chiesa di Sant’Antonio in piazza Rizzi con i "Gossos de s’Immaculada", inni e canti sardi in accompagnamento alla celebrazione dell’Immacolata. Il canto a tenore è una tradizione orale millenaria della Sardegna centrale, le cui origini si perdono nelle antiche culture del Mediterraneo; è realizzato da quattro distinte voci maschili: una ha il ruolo di solista ed è l'unica a cantare un testo poetico sui canoni della tradizione locale; le altre creano un singolare accompagnamento ritmico e armonico.