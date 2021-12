Natale al cinema a Casarsa della Delizia

Si amplia ulteriormente la proposta cinematografica al teatro Pasolini di Casarsa della Delizia grazie alla Pro Loco, che ha aggiunto, a dicembre, altre tre proiezioni durante il periodo delle feste natalizie per offrire un'occasione di svago al pubblico. Oltre alle proiezioni già in programma tra cui anche gli ultimi lavori di Wes Anderson e del regista goriziano Natoli, ora si sommano altre proposte di fantascienza, thriller e cartoni animati.

A dicembre la rassegna prosegue con l'evento "Viaggi di confine Prima Fermata". L'evento ad ingresso libero è in programma giovedì 9 dicembre alle 21 ed è organizzato in collaborazione con Young4Fun e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Verranno proiettati due documentari sul confine, Attores & Allamhatar: un percorso che fotografa varie realtà separate dai confini, come i confini tra cinema e fotografia, tra presente e passato, tra realtà e finzione. A seguire dibattito con la protagonista Veronica Franceschini e regista goriziano Cristian Natoli.

Giovedì 16 dicembre alle 21, appuntamento con la proiezione di The French Dispatch, diretto da Wes Anderson, racconta, vicende e personaggi legati alla redazione parigina del quotidiano French Dispatch, edizione europea dell'americano Evening Sun di Liberty, Kansas.

Per gli appassionati di fantascienza, da non perdere giovedì 23 dicembre alle 21 la proiezione di "Dune", la nuova fatica del regista Denis Villeneuve, presentata in anteprima fuori concorso alla 78esima Mostra Internazionale del cinema di Venezia. Il film, remake del film del 1984, è l’ adattamento della prima parte dell’ omonimo romanzo di fantascienza di Frank Herbert.

Si prosegue, giovedì 30 dicembre alle 21 con No time to die, film diretto da Cary Fukunaga, racconta di come l'agente 007 James Bond (Daniel Craig), ormai ritirato dal servizio dopo la cattura di Franz Oberhauser, viva un'esistenza tranquilla in Giamaica, lontano dalle avventure e dai pericoli che hanno contornato la sua carriera da spia. Ma questa pace, durerà poco.

Per festeggiare il nuovo anno, domenica 2 gennaio alle 16 appuntamento per i bambini con il film d'animazione Encanto. È la storia dei Madrigal, una famiglia decisamente fuori dall'ordinario che vive al riparo tra le montagne colombiane, in una casa magica dentro una città palpitante vita: un posto suggestivo e straordinario definito Encanto.

Nel rispetto delle normative sanitarie, si potrà accedere alla sala solo con Green Pass (sopra i 12 anni) e sarà garantito il distanziamento e il rispetto di tutte le norme Covid-19 in vigore. La prenotazione è consigliata, è sufficiente inviare un messaggio via Whatsapp al numero 338.7874972 oppure una email a segreteria@procasarsa.org

Si ricorda che per il cinema il biglietto d'ingresso unico è di 5 euro e 4 euro per gli under 13 anni. Per i possessori della Carta giovani il biglietto per ogni proiezione è di 4 euro. Maggiori info su: www.procasarsa.org

La rassegna è organizzata dalla Pro Casarsa della Delizia APS in collaborazione con l'Amministrazione comunale ed sostenuta anche da Friulovest Banca. I film fanno parte della rassegna Circuito Cinema: Corto Circuito FVG 21/22.