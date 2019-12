Natale al cinema a San Vito

Cinema e Natale: binomio perfetto per la Pro San Vito al Tagliamento che mette in calendario all’Auditorium Zotti ben 16 proiezioni da vedere lungo tutto il periodo delle festività natalizie, con ben tre proposte diverse per il giorno di Santo Stefano: “Frozen 2”, “Cetto c’è, senzadubbiamente” e “Un giorno di pioggia a New York”. Non solo, a San Vito il cinema è sinonimo di film di qualità, infatti saranno ben quattro le proiezioni in lingua originale: due per “The Irishman” e due per “Storia di un matrimonio”. E per chi ama iniziare il 2020 con un bel film, viene proposta una proiezione anche il 1° gennaio: con “Cena con delitto” si potrà, infatti, brindare al nuovo anno.

La rassegna cinematografica è organizzata dalla Pro San Vito al Tagliamento in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché con Friulovest Banca che ha sostenuto l’acquisto del proiettore digitale e la rassegna Circuito Cinema.

“Tracciando un bilancio 2019 del cinema a San Vito - ha dichiarato il direttore artistico della rassegna Alessandro Venier - possiamo dirci veramente soddisfatti: continua il trend di crescita del pubblico. Merito della ricca programmazione offerta che non si smentisce neanche in questo periodo di feste natalizie: infatti saranno 9 i film proiettati a dicembre, con la possibilità di vedere ben due film in lingua originale. Un’opportunità non solo per gli amanti della lingua inglese ma anche per quanti desiderano cogliere tutte le sfumature della recitazione originale, tanto più che in “The Irishman” ci sono tre campioni come Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. E poi non mancheranno film del calibro di "L’Ufficiale e la spia", vincitore del Leone D’Argento a Venezia”.

“Ringraziamo ancora una volta i volontari - ha aggiunto la presidente della Pro San Vito Patrizia Martina - che anche in questo periodo natalizio non fanno mancare la loro presenza per assicurare un così ricco calendario di proiezioni al pubblico sanvitese. Anche a dicembre, abbiamo cercato di accontentare i gusti di tutto il nostro pubblico con proposte di qualità e film dedicati alle famiglie, dando la possibilità di vedere alcuni film d’animazione come Frozen 2 in un cinema vicino a casa, comodo per le famiglie con bambini”.

Si parte con il thriller di Roman Polanski “L’ufficiale e la spia” che verrrà proiettato in due giornate: martedì 10 dicembre alle 21 e venerdì 13 dicembre alle 21. È la storia vera del caso Dreyfus, tratto dall’omonimo romanzo di Robert Harris. Il film è stato vincitore del Leone D’Argento – Gran Premio Della Giuria alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Per gli amanti del cinema in lingua originale, sabato 14 dicembre alle 21 e domenica 15 dicembre alle 18, le proiezioni in lingua originale sottotitolate in italiano di The Irishman, il film gangster di Martin Scorsese con Joe Pesci, Al Pacino e Robert De Niro. Si tratta della vera storia di Frank Sheeran, l'irlandese che uccise il sindacalista Jimmi Hoffa. La storia è tratta dal libro "I Heard You Paint Houses" di Charles Brandt.

Domenica 15 dicembre alle 15, bambini al cinema con “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”. Film d'animazione di produzione franco-italiana diretto da Lorenzo Mattotti e basato sull’omonimo romanzo di Dino Buzzati. Doppia proiezione in lingua originale (con sottotitoli in italiano) per il film “Storia di un matrimonio”. Il film diretto da Noah Baumbach e interpretato da Scarlett Johansson e Adam Driver, è in calendario per martedì 17 dicembre alle 21 e domenica 22 dicembre alle 18. Mescolando dramma e humour, il film racconta senza tralasciare il realismo la vicenda di un divorzio.

La famiglia Addams film animato, ovvero il nuovo adattamento delle storie della stramba famiglia Addams verrà proiettato domenica 22 dicembre alle 15. Realizzata in computer grafica e diretto da Conrad Vernon, questa commedia d’animazione seguirà la famiglia Addams, che questa volta dovrà scontrarsi contro un presentatore di reality show sullo sfondo dei preparativi di una grande festa per i loro parenti, in perfetto stile Addams.

Giovedì 26 dicembre alle 15 e domenica 29 dicembre alle 15 arriva a San Vito la pellicola più attesa dell’anno, ovvero Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle, sequel dell'amatissimo film di animazione Disney con protagoniste Elsa e Anna. Sempre giovedì 26 dicembre ma alle 18 e venerdì 27 alle 21, la proiezione di “Cetto c'è, senzadubbiamente”, il terzo film con Antonio Albanese nei panni di Cetto La Qualunque è. Il nuovo film diretto da Giulio Manfredonia, promette grandi risate.

È poi la volta di “Un giorno di pioggia a New York” che verrà proiettato giovedì 26 dicembre alle 21 e sabato 28 dicembre sempre alle 21. Woody Allen torna a Manhattan con questa commedia romantica che racconta la storia di due fidanzati del college, Gatsby e Ashleigh (Timothée Chalamet ed Elle Fanning). La commedia, che è anche un omaggio alla Grande mela, tocca temi come l’insoddisfazione di fronte alle proprie creazioni, la fragilità dell’amore, il conflitto tra i sogni e l’ambizione.

Durante la rassegna prezzo intero 6 euro a biglietto, ma sono previste riduzioni per studenti fino a 26 anni, adulti sopra i 65 anni, possessori di Carta giovani Fvg, martedì e Circuito cinema (4 euro). Per informazioni oltre al telefono 0434.875075, attive anche le sezioni digitali su web (www.prosanvito.it) e Facebook (pagina Procinema San Vito).