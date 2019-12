Natale con Ian Anderson e i Jethro Tull

La leggenda del rock Ian Anderson con i suoi Jethro Tull torna in Italia a dicembre per tre appuntamenti intimi per celebrare il Natale. I Jethro Tull saranno il 19 dicembre al Capitol di Pordenone, il 20 dicembre alla Chiesa di San Vitale a Parma e il 21 dicembre al Teatro Comunale di Ferrara. I biglietti per la data di Pordenone sono in vendita online su Mailticket, nei punti vendita Ticketone e in cassa la sera del concerto, mentre le tappe di Parma e Ferrara sono sold out.



Ian descrive lo spettacolo: "Sia che il tuo Natale sia un affare di regali e riunioni di famiglia, o che sia un momento più importante di celebrazione del calendario cristiano, unisciti a noi per un po’ di spirito natalizio, musica, letture e una preghiera o due".



Lo spirito natalizio si traduce così in una unione di persone di ogni provenienza, cultura e fede, che si incontrano nelle cornici intime scelte per i concerti e potranno vivere insieme un momento di condivisione e solidarietà prima del Natale. Ad aggiungere infatti rilievo alle tappe italiane di Ian Anderson un particolare importante: il ricavato dei tre concerti sarà devoluto in beneficienza a tre diverse associazioni.

Per la data di Pordenone il gesto di solidarietà andrà all’associazione Via di Natale, al lavoro costante a beneficio dei malati oncologici e dei loro familiari, mentre per la tappa a Parma il ricavato sarà devoluto a Snupi Onlus,associazione dedita al Sostegno Nuove Patologie Intestinali. Infine, il concerto a Ferrara sosterrà l’Associazione Giulia Onlus, che concentra la propria attività su progetti mirati a bambini oncologici del ferrarese.



Un momento di follia musicale, bontà e solidarietà pre-natalizia che merita tutto il sostegno possibile per vivere il Natale in modo costruttivo e vicino alla tradizione.