Natale di Armonie, posticipato il concerto 'Mozart feat Beethoven'

Il concerto “Mozart feat Beethoven”, previsto per domani 4 gennaio nella Chiesa di Sant’Andrea Apostolo a Paderno di Udine è annullato per cause di forza maggiore. L’appuntamento, interno alla rassegna Natale di Armonie, verrà recuperato sabato 15 gennaio alle ore 20.30.



Saranno sempre il Quartetto Maffei e il clarinettista Claudio Mansutti a portare nella Chiesa di Sant’Andrea Apostolo le musiche di Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven.



Le prenotazioni effettuate dagli spettatori rimarranno valide per la nuova data, per cui sarà possibile prenotare il proprio posto su www.fondazionebon.com.

Per tutte le informazioni, la biglietteria della Fondazione è contattabile tramite e-mail a biglietteria@fondazionebon.com