Natale in Giallo con Francesco Cevaro

Giallo di Natale, a Udine, con il monologo di Francesco Cevaro che racconta una storia vera del passato friulano, ovvero un omicidio avvenuto a Valvasone il 25 dicembre del 1922.



Il caso si mostra subito ingarbugliato per il Maresciallo Maroni, dal cui punto di vista la vicenda è narrata, preso tra denunce fin troppo tempestive, albi di ferro dei possibili sospettati e piccoli particolari che non tornano.

Entrambi gli spettacoli si terranno presso l'Auditorium della scuola media Tiepolo, in via del pioppo 61 a Udine, venerdì 10 dicembre con inizio alle ore 20.45 e ingresso in sala dalle 20.15.



La partecipazione è gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili. Per accedere alla sala è necessario il possesso e l'esibizione del Super Green Pass.

PRENOTAZIONE TRAMITE WHATSAPP O SMS al numero 338 7748420.