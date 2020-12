Nativitas 2020 diventa virtuale

Immaginare un Natale 2020 con una ricca serie di eventi corali sembra impossibile quanto immaginare un Natale senza la musica di Nativitas, il grande cartellone di canti e tradizioni natalizie che da vent'anni unisce eventi concertistici e liturgici nell'area di Alpe Adria (e oltre).

L’Usci Friuli Venezia Giulia ha reagito al blocco delle attività corali e concertistiche con la volontà di trasmettere comunque un messaggio di continuità e vicinanza non soltanto ai cori, ma al numerosissimo pubblico che ha sempre vissuto la rete concertistica regionale come parte integrante delle festività. Non sarà possibile organizzare come di consueto gli oltre 150 eventi, distribuiti nelle province di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone ed “esportati” anche in altre regioni italiane e all'estero, ma sarà possibile trasferire una parte del cartellone online.

Cambiano ovviamente i contenuti, viene mantenuta la distanza, ma da domenica 6 dicembre Nativitas ci sarà, sul palcoscenico virtuale dei canali facebook, youtube e soundcloud dell’Usci Fvg. Rispetto al cartellone di Paschalia, realizzato in forma virtuale in primavera, Nativitas proporrà non solo singoli brani video e audio dei cori partecipanti, ma più consistenti clip tematiche di lunghezza variabile che nei fine settimana, nei giorni festivi e prefestivi restituiranno l’idea di un concerto in forma tradizionale.

Fino al 6 gennaio sarà possibile vivere, anche se a distanza, l’atmosfera festiva con i canti delle molte tradizioni presenti in regione, ma anche il natale jazz, i florilegi di grandi classici internazionali. Si tratta di materiali elaborati dai cori per l’occasione o riproposti da precedenti edizioni di Nativitas.

Il calendario in continuo aggiornamento di questi “happening sonori” è pubblicato sulla pagina web dell’Usci e gli eventi avranno sempre inizio alle 18, ma rimarranno poi disponibili sui social e sul sito web, per poter essere ascoltati e riascoltati in qualsiasi momento.

Domenica 6 dicembre l’apertura verrà affidata al Coro CAI Monfalcone diretto da Roberto Lizzio con il progetto Christmas Carol. Martedì 8 dicembre, festa dell’Immacolata, sarà la volta del Coro Polifonico S. Antonio Abate di Cordenons diretto da Monica Malachin con il programma Mater et Filio dedicato alla figura di Maria attraverso le pagine di autori del Novecento.

Il progetto Nativitas è realizzato in collaborazione con Usci Gorizia, Usci Pordenone, Usci Trieste, Uscf Udine, Zskd, Zcpz Gorica, Zcpz Trst, con il patrocinio di Feniarco e con il sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli.