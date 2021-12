Nativitas, Avvento con la musica della tradizione

Con il periodo dell'Avvento è ritornata in regione anche l'amatissima rete di concerti e celebrazioni con musica corale Nativitas, che da ventuno edizioni è la colonna sonora delle feste nel mondo corale del Friuli Venezia Giulia.

La tradizione non si è mai interrotta nonostante gli ultimi due anni siano stati per l'attività corale un vero e proprio percorso a ostacoli. Nel rispetto di tutte le normative in vigore, la nuova edizione prevede un centinaio di concerti dal vivo in un cartellone in continuo aggiornamento. Proprio per dare ai cori e al loro pubblico la possibilità di avere sempre informazioni aggiornate sui concerti confermati, quest'anno non verrà distribuita la brochure cartacea e il programma sarà consultabile sul sito www.uscifvg.it.

Ognuno troverà nei concerti di Nativitas la propria atmosfera natalizia ideale: i progetti spaziano dal barocco al popolare, dal gospel al jazz, dagli eventi solidali alle celebrazioni festive, dalle rassegne ai concerti monografici. Gli eventi saranno distribuiti come di consueto sia nel territorio regionale che nelle regioni limitrofe.

IL PRIMO WEEKEND. Il concerto che ha introdotto il calendario 2021 si è svolto sabato scorso a Trieste con il coro Nuovo Auricolare VivaVoce, solisti e pianoforti diretti da Severino Zannerini nella trascrizione di Czerny del Requiem di Mozart. Nativitas entrerà nel vivo del periodo dell'avvento e dei suoi temi festivi da sabato 4 dicembre. La fanfara d'inizio saranno le voci della Corale Cordenonese, del coro Il Glesiut e del Midway Chorus che saranno i protagonisti del Natale sot l'Anzul al centro culturale Aldo Moro di Cordenons. Contemporaneamente i cori pordenonesi del Contrà, diretti da Roberto Brisotto e Danilo Zeni porteranno Nativitas il trasferta alla chiesa dei Templari di Tempio di Ormelle (Treviso).

Domenica 5 il primo degli appuntamenti sarà la celebrazione liturgica al Santuario di Castelmonte, dove alle 10 saranno i Cantori del Friuli a introdurre in musica la seconda domenica d'Avvento.

A Capriva del Friuli alle 17.30 il Gruppo polifonico caprivese si esibirà in un florilegio tematico dal titolo Cjantosis, contis e poesiis di Nadal, sù e jù pal pais, mentre alle 17.00 a Poffrabro si canterà nelle strade con il concerto itinerante ...e cantano i pastori, a cura del Coro Livenza.

UN RICCO PONTE DELL'IMMACOLATA. Martedì 7 dicembre saranno ben quattro gli appuntamenti in serata, che apriranno il cartellone Nativitas anche a Trieste, dove la chiesa di San Francesco alle 20.30 sarà la cornice della XXII rassegna per cori giovanili e scolastici Note sotto l'albero che quest'anno vedrà protagonisti il coro del Liceo Oberdan senior, il Giovane InCanto e il gruppo giovanile Fran Venturini.

Le musiche di Bepi de Marzi e Marco Maiero saranno il tema del concerto del coro di Pertegada, che insieme al gruppo ottoni San Paolino di Aquileia si esibirà nella chiesa di San Giovanni battista a Latisana.

L'ex provincia di Pordenone proporrà nella serata di martedì due eventi: a Casarsa della Delizia nella chiesa della Santa Croce si esibiranno il coro polifonico S. Antonio Abate e la Corale Caminese, mentre il Santuario di Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento ospiterà un progetto monografico dedicato al Vespro della Beata Vergine di Francesco Durante, a cura della Polifonica friulana Jacopo Tomadini.

Mercoledì 8 dicembre la giornata festiva si aprirà alle 9 con la Messa dell'Immacolata con musiche di don Albino Perosa interpretate nella chiesa di San Giacomo a Pasian di Prato dal coro femminile San Giacomo. Alle 16 sarà la volta della chiesa di Maria Madre della Chiesa a Ronchi dei Legionari metterà in scena Sorprese sotto l'albero, un progetto congiunto di coro e banda della Società Filarmonica G. Verdi. Alle 18.30 nella chiesa di Santo Stefano a Ruda il Gruppo polifonico Claudio Monteverdi eseguirà il Concerto dell'Immacolata dal titolo La luce della speranza.

