Nativitas, canti e tradizioni natalizie in Fvg

Il Natale dei cori del Friuli Venezia Giulia trascorre in musica, con una lunga serie di messe di mezzanotte, celebrazioni solenni e concerti di Santo Stefano che nei prossimi giorni animeranno il calendario di Nativitas. L’Usci Fvg ha messo in rete il calendario completo degli eventi che nei prossimi giorni attendono gli appassionati di musica corale con un’ampia selezione di eventi di tradizione nel segno della varietà dei repertori.

Nel Friuli Occidentale venerdì 23 dicembre all’auditorium di Cordovado la Corale InCanto accoglierà il pubblico al concerto dal titolo Natale è amore, un programma che comprenderà brani pop in chiave natalizia.

Nell'ex provincia di Pordenone la vigilia di Natale inserita nel cartellone di Nativitas sarà la celebrazione nella chiesa di Fiume Veneto, dove sabato 24 dicembre alle 23 il Coro Aquafluminis si esibirà in un florilegio di brani natalizi tra i più amati del loro repertorio. Nel giorno di Santo Stefano, lunedì 26 dicembre, la chiesa di Poffabro ospiterà invece il concerto di Natale della Corale Maniaghese, impegnata in un intreccio di parole e musica per festeggiare, come recita il titolo dell’evento, “tra canti e racconto”.

L’attesa del Natale a Udine inizierà con un “Viaggio tra suoni e melodie del mondo”, titolo evocativo del concerto in programma venerdì nella chiesa di Santa Maria Nascente ad Artegna, che vedrà protagonisti il Coro Panarie e l’Altermix Quartet, nato dall’incontro di musicisti professionisti dai gusti musicali eclettici che danno vita ad arrangiamenti inediti di celebri brani. Venerdì 23 dicembre si canterà anche nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo a Udine, dove la Corale San Marco collaborerà con l’Ensemble di ottoni Agabrass e l’organista Maurizio Degani nella creazione di un percorso musicale che metterà in luce diversi aspetti della festa, dai più spensierati a quelli meditativi.

Sabato 24 dicembre saranno due le celebrazioni della vigilia di Natale inserite nel cartellone di Nativitas. Alle 21.30 si canterà nel duomo di Variano di Basiliano con i canti della tradizione “In spiete de Sante Messe di Nadal”, a cura della Corale Varianese. Alle 22 invece il Coro Kelidon attenderà la mezzanotte cantando nel santuario di Sant’Antonio a Gemona.

Domenica 25 dicembre due messe di Natale verranno animate dal canto dei cori dell’Usci, ovvero a Coseano con il Coro Musiche d’inCanto e a Gemona con il Coro Kelidon.

Sempre a Gemona, ma nel duomo di Santa Maria Assunta, lunedì 26 dicembre porterà il concerto del Coro Glemonensis e del coro ospite El Scarpon del Piave per un incontro tra gruppi di voci femminili e maschili all’insegna della tradizione popolare. Nel giorno di Santo Stefano il calendario di Nativitas per la provincia di Udine sarà particolarmente ricco con ulteriori tre eventi concertistici. Nella chiesa di Treppo Grande quattro cori e l’Ensemble giovanile dei Filarmonici Friulani regaleranno al pubblico un florilegio di celebri brani con le voci dei cori Musicanova, Lis Vilis di Coia e Sammardenchia, Alpe Adria, San Pietro Apostolo. Nella chiesa di Palazzolo dello Stella si potrà ascoltare il concerto del Coro polifonico Antonio Foraboschi, mentre a Ruda il Coro Multifariam penserà già agli auguri del nuovo anno con il tradizionale concerto che comprenderà musiche di Fauré e una selezione di brani natalizi della tradizione locale e internazionale.

Tre messe della vigilia inviteranno ad attendere il Natale con la musica corale nell'ex provincia di Gorizia. Sabato 24 dicembre alle 22 si inizierà con la santa messa nella chiesa di Poggio Terza Armata con il coro La Foiarola, per proseguire alle 23.30 con concerto natalizio e celebrazione liturgica a cura del Coro Monte Sabotino nella chiesa di Santa Maria Assunta a Gorizia, mentre a mezzanotte inizierà la messa cantata nella chiesa di Lucinico, con la locale Coral di Lucinis.

Anche il giorno di Natale prevede tre messe cantate inserite nel programma di Nativitas: nella chiesa di San Martino del Carso con il coro la Foiarola, a San Lorenzo Isontino con la Coral di San Lurinz e nel duomo di Gorizia con il coro S. Ignazio.

Anche lunedì 26 dicembre inizierà con una messa solenne, con la Coral di Lucinis impegnata nella chiesa di Mariano del Friuli nella celebrazione di Santo Stefano in rito romano antico. Nel pomeriggio si proseguirà con il concerto della Polifonica Friulana Jacopo Tomadini nella basilica di Santa Eufemia a Grado.

Saranno cinque gli appuntamenti di Nativitas nell'ex provincia di Trieste. La messa della notte della vigilia di Natale avrà il corredo musicale delle voci del coro femminile Clara Schumann nella chiesa San Pio X a Trieste.

La mattina del giorno di Natale inizierà nella chiesa di Sant’Antonio Nuovo con la celebrazione liturgica accompagnata dal canto della Cappella corale della chiesa, per proseguire con la celebrazione liturgica solenne nella chiesa della Beata Vergine del Rosario dove la cappella musicale proporrà l’ascolto della Messa in sol maggiore di Franz Schubert, impreziosita dalla partecipazione di affermati solisti. La chiesa parrocchiale di Opicina ospiterà invece la tradizionale rassegna del giorno di Natale, che quest’anno verrà dedicata al compositore triestino Ubald Vrabec. Canteranno tutti i gruppi corali locali: il coro parrocchiale Sveti Jernej, il gruppo giovanile Vesela pomlad, il gruppo vocale e strumentale Chi canta prega due volte, il coro maschile riunito Tabor-Malić.

Il giorno di Santo Stefano porterà nella chiesa di San Giovanni Battista a San Giovanni di Duino il tradizionale concerto, che per la cinquantaquattresima edizione unirà le voci dei cori locali: il coro maschile Fantje izpod grmade, il coro parrocchiale di voci bianche, il coro maschile giovanile Devin-Nabrežina e il coro parrocchiale di Duino.

Il calendario completo delle manifestazioni è disponibile sul sito www.uscifvg.it

Il progetto di Usci Fvg è in collaborazione con Usci Gorizia, Usci Pordenone, Usci Trieste, Uscf Udine, Zskd, Zcpz Gorica, Zcpz Trst, con il patrocinio di Feniarco e con il contributo di Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli.