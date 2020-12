Nativitas Fvg, canti e tradizioni del Natale

I concerti delle feste si scelgono in base alla preferenza per un gruppo o un repertorio. Quest’anno si potrà scegliere anche quando ascoltarli, con la versione online di Nativitas. La ventesima edizione della rete di concerti del periodo festivo è iniziata la settimana scorsa sulla pagina facebook e il canale youtube dell’Usci Friuli Venezia Giulia con una nuova formula che prevede intermezzi corali ogni volta a cura di un coro diverso e con materiale d’archivio oppure preparato per l’occasione. Tutti i mini concerti rimangono poi a disposizione degli utenti per l’intero periodo delle feste.



Alle prime uscite si aggiungono questo fine settimana i Nativitas fragmenta, incursioni nel repertorio natalizio dell’Ensemble vocale femminile Il Focolare di Trieste diretto da Giampaolo Sion. Sabato 12 dicembre dalle 18.00 in poi sarà la volta delle suggestioni di tradizione orale, con le antiche melodie proposte dal gruppo vocale femminile Stu ledi diretto da Katja Lavrenčič in un viaggio attorno al repertorio popolare sloveno dell'Alpe Adria. Dalla serata di domenica 13 dicembre sarà invece disponibile l'esibizione della Corale Synphònia di Griis-Cuccana diretta da Patrizia Dri, con brani che vanno dalla valorizzazione dei compositori della nostra regione ai classici d'oltreoceano. C'è inoltre un percorso virtuale che si sta sviluppando attraverso tutte le domeniche d'Avvento, ovvero la Vizilia de stavolta, a cura del Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi che sui propri canali social propone momenti di tradizione e allegria anche agli ospiti delle case di riposo con le quali l'associazione collabora stabilmente.



Il progetto Nativitas è realizzato in collaborazione con Usci Gorizia, Usci Pordenone, Usci Trieste, Uscf Udine, Zskd, Zcpz Gorica, Zcpz Trst, con il patrocinio di Feniarco e con il sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli.