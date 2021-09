Natura(l)mente, tra giovani e territorio nella pedemontana pordenonese

Dal 24 al 26 settembre 2021 l’iniziativa Natura(l)mente toccherà nello specifico la pedemontana pordenonese, e in particolare il comune di pinzano al tagliamento, dove sono previste proiezioni di film a carattere ambientale, escursioni guidate, invito a sport en plein air come l’arrampicata e il kayak, laboratori di cucina, incontri con produttori locali e degustazioni.



Venerdì 24 settembre alle ore 21.00 alla Sala S.O.M.SI di Pinzano al Tagliamento si terrà la proiezione del film “Diga”: un film-documentario che racconta la vita dei Diga, pastori transumanti giunti alla quarta generazione, costretti ad affrontare alcune delle più importanti sfide della Montagna. Per loro, al tempo del riscaldamento globale, dell’iper-urbanizzazione e del ritorno dei grandi predatori, le regole del gioco sono cambiate. Sarà presente il regista Emanuele Confortin, direttore responsabile della rivista "Alpinismi.com" e istruttore d’arrampicata. Sabato 25 settembre si inizierà alle ore 9.30 nella palestra di roccia del Masarach ad Anduins di Vito d’Asio con un invito all’arrampicata. Le qualità tecniche, la sicurezza e la sua posizione geografica hanno fatto in modo che la palestra sia conosciuta anche fuori dai confini nazionali: è infatti molto frequentata da climbers austriaci, sloveni e tedeschi Si proseguirà nel pomeriggio a partire dalle ore 16.00 alla Foresteria in località Paludea nel Comune di Castelnovo del Friuli con il “Laboratorio del Gusto: il sapere dei sapori”, un laboratorio di cucina a cura della condotta pordenonese di Slow Food.



La giornata si concluderà alle ore 21.00 al Mulino di Borgo Ampiano con un torneo di calciobalilla-biliardino aperto a tutti. Domenica 26 settembre le attività inizieranno alle ore 9.30 in località Pontaiba di Pinzano al Tagliamento con un invito al kayak sia in acqua “ferma” che in leggera corrente.Natura(l)mente 2021 nasce dalla passata esperienza dell'Associazione giovanile #MaidireMai- #NikoliReciNikoli, che negli ultimi anni si è diffusa nel territorio regionale scoprendo nuovi potenziali nell'intersezione tra giovani e territorio. Scopo primario dell'iniziativa è infatti quello di promuovere una riscoperta del territorio della regione da parte delle fasce giovanili della popolazione, innescando così processi di attivazione di forme di turismo solidale, equo e legato alle comunità. Toccando alcuni paesi caratteristici della nostra regione - in particolare Pinzano al Tagliamento, Draga, Muzzana del Friuli e Paluzza - il progetto intende promuovere diverse iniziative di promozione di questi territori, che siano in grado di riprodurre le attività tradizionali, gli usi e i costumi di queste comunità per attirare forme di turismo a basso impatto – in questo senso solidale e comunitario – soprattutto tra i giovani.Questi ultimi, infatti, mostrano sempre più una grande attenzione nei confronti dell'impatto ecologico e sociale delle loro condotte, e sono portatori di nuovi approcci di socialità, come il “ritorno” alle piccole comunità, ai legami solidali, ad usi che si credevano superati e che invece oggi trovano nuovi ragioni d'esistenza: basti pensare alla sempre maggiore diffusione del turismo eco-sostenibile, dei prodotti a Km0, dei gruppi di acquisto solidale.Queste nuove prospettive offrono grandi opportunità alle piccole comunità – come quelle dei paesi di campagna, dei borghi rurali, di alcuni quartieri anche di città più grandi – che possono essere investite da forme di rinnovato interesse nei loro confronti. In questa direzione, alle feste vere e proprie che saranno limitate ad alcune giornate pubbliche suddivise nei diversi borghi rurali coinvolti, verranno aggiunti dei percorsi di avvicinamento, finalizzati a costruire dei programmi compatibili con le esigenze locali dei diversi attori coinvolti e con le potenzialità dei territori, in un processo che sarà anche di riscoperta e riacquisizione di tradizioni in disuso, di sensibilizzazione rispetto al ruolo delle campagne, degli ambienti extraurbani, e infine di promozione dei contesti locali così come si sono venuti a creare negli anni.Natura(l)mente 2021 si avvale del finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, della collaborazione del Comune di Pinzano al Tagliamento e Castelnovo del Friuli, della Fattoria Didattica Terre di Agane, della S.O.M.S.I. Pinzano al Tagliamento, dellla ASD CUS-Sezione Canoa Udine e in coorganizzazione con Legambiente Pinzano al Tagliamento, Legambiente Prealpi Carniche, Il Progetto, Prodes FVG, Bioest, Uisp Pordenone, LAGO, Slow Food.#MaiDireMai-NikoliRečiNikoli è l’associazione giovanile nata nel 2015 dall'esperienza di partecipazione attiva e responsabile all’interno di ARCI Servizio Civile del Friuli Venezia Giulia, formata dall'insieme di giovani operanti attualmente in progetti di servizio civile, giovani che hanno svolto attività in qualità di ex obiettori o ex volontari, giovani che hanno fatto un loro percorso collaborando attivamente in varie iniziative, costituito in un soggetto unico radicato fortemente su tutto il territorio. #MaiDireMai-#NikoliRečiNikoli è iscritta al Registro Regionale delle Associazioni Giovanili del Friuli Venezia Giulia ed è accreditata al Progetto Area Giovani–PAG del Comune di Trieste.