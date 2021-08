Negli UCI Cinemas arriva 'Blackpink The Movie'

Nelle multisale del circuito UCI Cinemas arriva Blackpink The Movie, il film evento distribuito da Nexo Digital su Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa, le giovani star del K-Pop che con il loro primo singolo hanno conquistato tutte le classifiche in Corea in sole quattro ore dall’uscita. Cinque anni dopo, le Blackpink sono diventate delle celebrità mondiali grazie al loro talento e alle prestazioni eccezionali, che vanno ben oltre i confini del “K-Pop” e di una “Girl Band”. Con voce, danza, rap, doti musicali e una chimica perfetta tra di loro, le Blackpink irradiano un fascino naturale: appariscente come il “Rosa” e intenso come il “Nero”.



Il lungometraggio si compone di diverse sequenze e di momenti dedicati a ognuna delle Blackpink. Tra questi: The Room of Memories, un frammento sulla condivisione di cinque anni di ricordi dal debutto delle Blackpink; Beauty, con le riprese avvincenti di tutte e quattro le componenti del gruppo con le loro caratteristiche specifiche; Interviste esclusive e uno speciale messaggio per i fan. “The Show” (2021), “In Your Area” (2018) e una dozzina di altre canzoni di successo delle Blackpink si dispiegheranno contemporaneamente sugli schermi di tutto il mondo per offrire ai fan un’esperienza toccante, come se si trovassero effettivamente a un “fan meeting” e un concerto dal vivo.



Le multisale che proietteranno Blackpink The Movie dal 4 all’8 agosto sono UCI Alessandria, UCI Showville Bari (BA), UCI Bicocca (MI), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Cagliari (CA), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Catania (CT), UCI Certosa (MI), UCI Curno (BG), UCI Ferrara, UCI Firenze, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI RedCarpet Matera, UCI Luxe Maximo (RM), UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Orio (BG), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Porta di Roma (RM), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN), UCI Roma Est (RM), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Verona, UCI Villesse, UCI Arezzo, UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Ferrara.Quelle che lo proietteranno dal 4 al 6 agosto sono: UCI Luxe Palladio, UCI Bolzano e UCI Palermo. UCI Casoria, UCI Catania, UCI RedCarpet Matera, UCI Seven Gioia del Colle, UCI Cinepolis Marcianise, UCI Showville Bari e UCI Molfetta applicheranno la tariffa di 10 euro per l’intero e 8 euro per il ridotto, nelle restanti multisale il costo del biglietto è 11 euro per l’intero e 9 euro per il ridotto. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisala coinvolte, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Il biglietto sarà nominativo se acquistato online, mentre presso le biglietterie è previsto un registro nominativo dei clienti, come da regolamento. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.In tutte le multisala UCI riaperte, sono stati introdotti i nuovi protocolli di sicurezza a salvaguardia della salute e del benessere di tutto il pubblico e dello staff, come le nuove misure di distanziamento sociale che includono limitazioni nel numero di posti disponibili per ogni spettacolo e la garanzia di avere delle poltrone vuote tra gli spettatori. Sono state inoltre adottate misure speciali affinché il percorso all’interno del cinema possa avvenire senza alcun tipo di contatto diretto e infine sono state potenziate le procedure di pulizia, con interventi più regolari.