Negli Uci Cinemas arriva 'No Time to Die'

Il Circuito UCI Cinemas lancia la rassegna Top Film, dedicata ai film più importanti della stagione: dal 3 al 9 febbraio l’appuntamento a Fiume Veneto e Villesse è con No Time to Die, il lungometraggio diretto da Cary Joji Fukunaga che vede Daniel Craig nei panni di James Bond. Nel cast anche Léa Seydoux, Dali Benssalah, David Dencik, Ralph Fiennes, Naomi Harris, Rory Kinnear, Lashana Lynck, Billy Magnussen, Rami Malek, Ben Whishaw, Jeffrey Wright e Ana de Armas.



La storia inizia con Bond che si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia.



Di seguito i prossimi appuntamenti con la rassegna Top Film:, il nuovo film della Marvel, diretto da Andy Serkis e interpretato da Tom Hardy e Woody Harrelson, che vede il ritorno sul grande schermo del celebre simbionte;, il 26° film del Marvel Cinematic Universe che racconta la storia degli Eterni, un gruppo di supereroi immortali interpretati da Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Salma Hayek e Angelina Jolie. Nel cast anche Kit Harington.Il costo del biglietto è pari a quello previsto per l’intero e il ridotto del giorno. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisala coinvolte, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Il biglietto sarà nominativo se acquistato online, mentre presso le biglietterie è previsto un registro nominativo dei clienti, come da regolamento. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo:. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.In tutte le multisala UCI sono stati introdotti i nuovi protocolli di sicurezza a salvaguardia della salute e del benessere di tutto il pubblico e dello staff. Sono state inoltre adottate misure speciali affinché il percorso all’interno del cinema possa avvenire senza alcun tipo di contatto diretto e infine sono state potenziate le procedure di pulizia, con interventi più regolari. Per ulterio