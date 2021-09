Negli UCI Cinemas arriva Isolation

Dal 4 al 6 ottobre nelle multisale del Circuito UCI arriva Isolation, il lungometraggio distribuito da Notorious Pictures che racconta la pandemia da un punto di vista inedito. Il docufilm è interpretato e diretto da un collettivo di cinque grandi autori europei, Michele Placido, Julia Von Heinz, Olivier Guerpillon, Jaco Van Dormael e Michael Winterbottom, chiamati a raccontare i drammi e le rivoluzioni causate dalla pandemia nei propri paesi, ciascuno da una prospettiva particolare ma insieme per un obiettivo comune: registi europei uniti in una simbolica riunificazione del Continente, in un anno molto particolare e difficile come il 2020. Parte dei proventi di Isolation saranno devoluti alla Croce Rossa.



Isolation sarà proiettato dal 4 al 6 ottobre alle 18:00 e alle 21:00 a UCI Bicocca (MI), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Molfetta (BA), UCI Orio (BG), UCI Parco Leonardo (RM) e UCI Porta di Roma (RM), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN), UCI Roma Est (RM), UCI Torino Lingotto (TO).



Quelle che lo proietteranno il 5 e 6 ottobre alle 21:00 sono: UCI Curno (BG), UCI Ferrara (FE), UCI Firenze (FI), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI MilanoFiori (MI), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Sinalunga (SI) e UCI Verona (VE).



UCI Alessandria (AL), UCI Arezzo (AR), UCI Showville Bari (BA), UCI Cagliari (CA), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Catania (CT), UCI Certosa (MI), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Luxe Maximo (RM), UCI Moncalieri (TO), UCI Palermo (PA) e UCI Villesse (GO) proietteranno il lungometraggio il 6 ottobre alle 21:00.