Nei Suoni dei Luoghi 2020 International con Alberto Stiffon e Irina Vaterl

Mercoledì 2 settembre 2020, alle ore 20.00, al Castello di Kromberk (Grajska cesta 1, Nova Gorica), concerto di Alberto Stiffoni, violino e Irina Vaterl, pianoforte.





Quest’anno il Festival Nei Suoni dei Luoghi si arricchisce del nuovo progetto “Nei Suoni dei Luoghi 2020 International”, nato con l’intento di formare musicalmente e promuovere all’estero alcuni giovani talenti italiani e stranieri. Attraverso delle audizioni sono stati selezionati otto giovani musicisti provenienti da Italia, Austria, Montenegro, Serbia e Slovenia, che daranno vita a degli ensemble e seguiranno un percorso musicale formativo ad hoc, partecipando ad un masterclass di musica da camera, studiando insieme e mettendo all’opera i loro talenti con l’obiettivo finale di esibirsi in concerti pubblici a Cherso (Croazia), Kötschach-Mauthen (Austria) e Nova Gorica (Slovenia). La scelta delle location dove si terranno i concerti rispecchia una delle principali caratteristiche del Festival Nei suoni dei luoghi, portando la musica classica in ambienti ricchi di storia, cultura, fascino e bellezza.



Nel ambito del progetto Nei suoni dei luoghi International verrà organizzato anche un masterclass a porte chiuse l' 1 e 2 settembre 2020 alla Scuola di musica di Nova Gorica, partner del progetto. Il masterclass, al quale vi parteciperanno il violinista Alberto Stiffoni e la pianista Irina Vaterl, verrà diretto dalla violinista di fama internazionale Yulia Berinskaya.



Consigliabile fare prenotazione per causa di posti limitati nella sala del Castello di Kromberk tramite l'associazione Progetto Musica: info@associazioneprogettomusica.org o chiamando al numero 04 325 32 330.