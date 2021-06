Nei Suoni dei Luoghi, 23ma edizione si fa in due

La portata della 23° edizione del festival internazionale di musica e territori Nei Suoni dei Luoghi si era svelata già a febbraio alla chiusura del bando per le audizioni, con ben 339 adesioni provenienti da accademie e conservatori da tutto il mondo, con candidature arrivate perfino dagli Usa, dal Sud America, da Cina, Giappone e Corea, dal Sud Africa e dalla Nuova Zelanda, fra gli oltre 40 paesi censiti. Oggi il festival presenta finalmente il calendario della sua prima parte, quella che comprende i concerti di giugno, luglio e agosto, mentre la seconda interesserà i mesi di settembre, ottobre novembre e dicembre.



Dopo l’edizione 2020, fortemente influenzata dall’emergenza Covid-19, il festival, divenuto negli anni un riferimento fra le rassegne dedicate alla musica colta a livello nazionale, riparte di slancio con l’obiettivo di sempre: offrire un calendario di eventi musicali inseriti in alcune fra le location più suggestive e di prestigio del Friuli Venezia Giulia e non solo, valorizzando i migliori talenti, unendoli ad affermati musicisti di livello nazionale e internazionale.



Confermatissima anche per la 23° edizione la guida artistica della rassegna, diretta dalla violinista Valentina Danelon e dal violinista serbo di fama internazionale Stefan Milenkovich. Nei Suoni dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e Assessorato alle Attività Produttive e Turismo, del Ministero per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione Generale Spettacolo e con il sostegno di Fondazione Friuli e Credifriuli.- Ma veniamo al calendario della prima parte del Festival, che vedrà svolgersi ben venti concerti sparsi in tutto il Friuli Venezia Giulia, sconfinando anche in Austria e Croazia. Si comincia domenica 27 giugno con il concerto “Sea Shell, canzoni per conchiglie”, con Mauro Ottolini e il suo ensemble. Il concerto inaugurale farà da prologo a un altro grande progetto dell’Associazione Progetto Musica, “Musica e storie lungo il Cammino Celeste”, ciclo di concerti, incontri e presentazioni lungo la via di pellegrinaggio che collega Aquileia e il Monte Lussari, sulla cui cima si terrà l’appuntamento di chiusura del viaggio con il concerto del Duo Hana dal titolo “Canzoni alla Luna”, in programma sabato 10 luglio. Il progetto, ideato da Valentina Danelon, vedrà la speciale partecipazione della conduttrice radio televisiva e musicologa Valentina Lo Surdo.Nella serata sempre di domenica 27 giugno riflettori sul Teatro Bon di Colugna, per il concerto conclusivo del progetto “Prospettive Sonore”, residenze artistiche e uscite nella natura svolte nel mese di giugno da sei giovani compositori guidati da importanti docenti di fama internazionale, dove il paesaggio sonoro della regione diventa protagonista. Il concerto, del quale verrà prodotto un cd, presenterà le musiche composte proprio da loro. Progetto in collaborazione con la Fondazione Luigi Bon e con il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.Fra gli eventi di punta sicuramente quello di sabato 7 agosto con “I grandi concerti per violino”, quando Stefan Milenkovich, accompagnato dalla FVG Orchestra diretta da Paolo Paroni, salirà sul palco del Castello di Udine per proporre un programma di Bruch, Mendelssohn e Čajkovskij.Mercoledì 18 agosto saranno invece I Solisti Veneti, fra gli ensemble cameristici più popolari al mondo con oltre 6000 concerti svolti in 90 paesi, sotto la direzione di Giuliano Carella, a emozionare il pubblico del Parco Europa Unita di Cervignano del Friuli con “Le quattro stagioni” di Vivaldi.Nel nome della musica e della filosofia del compianto Franco Battiato il concerto “Alice canta Battiato”, nel quale Carla Bissi, in arte Alice, omaggerà l’artista siciliano con autenticità ed eleganza, sia perché sua amica e collaboratrice dagli esordi, ma soprattutto per quell’affinità artistica che da sempre li ha legati e che la rendonoun’interprete unica della musica del Maestro. L’evento, in programma martedì 31 agosto al Castello di Udine, è co-organizzato con Zenit srl.Anche quest’anno Nei Suoni dei Luoghi si caratterizza come una rassegna internazionale, spostandosi a Dellach Im Gailtal in Austria giovedì 22 luglio, con l’evento “Tango Cafè”, del Gabriele Mirabassi Trio, evento in collaborazione con Carniarmonie e Via Iulia Augusta Kultursommer. Tappa croata è invece quella del 12 agosto sull’isola di Cherso con il progetto “Let’s dance!”, di Martina Jembrišak (fisarmonica) e Valentina Danelon (violino).Altro evento di rilievo sarà quello di venerdì 9 luglio a Villa Pighin di Pavia di Udine, con Tango all’Opera, un progetto di Anna Serova e Tango Sonos già acclamato dalla critica, che unisce l’atmosfera del tango alle più celebri melodie dell’opera italiana.Un progetto speciale martedì 13 luglio nel giardino di Palazzo de Senibus di Chiopris Viscone, che vedrà la giovane pianista Sara Moro affiancata al violoncellista di fama internazionale Enrico Bronzi.Sabato 14 agosto, nella storica residenza Villa di Tissano, in comune di Santa Maria la Longa, gli allievi dell’International Oboe Academy, master di alto perfezionamento per oboisti che si tiene proprio a Tissano, avranno l’onore di esibirsi con un’autentica leggenda vivente di questo strumento, Maurice Bourgue, fra i migliori oboisti al mondo, per molti anni primo oboe solista dell’Orchestre de Paris.Fra gli eventi confermati anche il concerto all’alba nella darsena di Aprilia Marittima, in comune di Latisana, in programma sabato 21 agosto alle 05.30, con l’esibizione di Petra Magoni (voce e narrazione) e Ilaria Fantin (arciliuto, voce e percussioni) in un programma suggestivo dal titolo “Cosa sono le nuvole?”. Evento in collaborazione con Pro Latisana e Yachting Club Aprilia Marittima. Prosegue anche la collaborazione con l’Istituto Rittmeyer per i Ciechi di Trieste, che ospiterà l’esibizione della pianista Maria Narodytska, il 15 luglio.Non solo concerti per il Festival Nei Suoni dei Luoghi, che da sempre affianca agli eventi musicali un programma di visite, conferenze, incontri e degustazioni, con l’obiettivo di approfondire e vivere a pieno le peculiarità dei tanti territori interessati dal programma. Per consultare il programma completo e per tutti gli aggiornamenti sul festival visitare il sito www.neisuonideiluoghi.it, e i profili Facebook e Instagram della rassegna.“Una nuova edizione che quest’anno conferma il nostro focus sui talenti emergenti selezionati da tutto il mondo, e si arricchisce della presenza di importanti artisti della musica classica, leggera, jazz e folk, con concerti che presentiamo spesso per la prima volta. Fra le novità assolute anche il concerto finale di Prospettive Sonore il 27 giugno, un progetto di residenza per compositori under 35 che valorizza il paesaggio sonoro del Friuli Venezia Giulia. Un’attenzione particolare verso l’ambiente, quindi, che distingue anche il bellissimo concerto di Mauro Ottolini, “Sea Shell” ovvero Canzoni per conchiglie, nella suggestiva Isola di Barbana la mattina del 27 giugno”. Stefan Milenkovich, Direttore Artistico“Il territorio e le storie della nostra regione riceveranno quest’anno un’attenzione speciale con il progetto “Musica e storie lungo il Cammino Celeste”: dal 2 al 10 luglio daremo voce e suono al Friuli Venezia Giulia percorrendo il Cammino Celeste, lo splendido itinerario a piedi che da Aquileia conduce sul Monte Lussari, insieme a Valentina Lo Surdo e a tutti coloro che vorranno partecipare, anche solo per un giorno, per godere di un ricco calendario di concerti, incontri e presentazioni, nel meraviglioso contesto creato dai luoghi suggestivi che attraverseremo. Vi invito tutti a venirci a trovare in cammino“. Valentina Danelon, Direttrice Artistica- Per i concerti a ingresso gratuito è obbligatoria la prenotazione, a partire dal 23 giugno, telefonando allo 0432 532330 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 15:00, o inviando una mail a biglietteria@associazioneprogettomusica.org. Per i concerti a pagamento i biglietti saranno disponibili a partire dal 23 giugno sulla piattaforma 2Tickets.it, alla sede dell’Associazione Progetto Musica (Viale Duodo 61, Udine, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 15:00), o alla biglietteria dei singoli concerti, a partire da 2 ore prima dell’inizio dello spettacolo. Per i concerti fuori abbonamento: per il 22 luglio a Dellach (Austria) biglietti acquistabili su tickets.via-iulia-augusta.at; per il concerto del 24 luglio a Moggio Udinese la prenotazione deve essere effettuata attraverso il sito palchineiparchi.it; per il concerto del 31 agosto a Udine biglietti acquistabili su ticketone.it.