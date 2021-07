Nei Suoni dei Luoghi fa tappa a Chiopris Viscone

Martedì 13 luglio il festival internazionale di musica e territori Nei Suoni dei Luoghi presenta il suo settimo appuntamento arrivando a Chiopris Viscone (Ud), nel giardino di Palazzo De Senibus, con il concerto della giovane pianista Sara Moro e del violoncellista di fama internazionale Enrico Bronzi. L’appuntamento è per martedì 13 luglio alle 20.45, in caso di maltempo il concerto si terrà nella Sala polivalente delle ex Scuole Elementari, in Via Nazario Sauro 10. I biglietti per il concerto, al prezzo di 10 Euro, sono in vendita sulla piattaforma 2Tickets.it, presso la sede dell’Associazione Progetto Musica (Viale Duodo 61, Udine, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 15:00), o la sera stessa del concerto, a partire da 2 ore prima dell’inizio dello spettacolo. Tutte le info e il programma completo su www.neisuonideiluoghi.it





Un evento perfettamente in linea con la filosofia del festival, quello che vedrà protagonisti Sara Moro e Enrico Bronzi. Da sempre fra gli obiettivi fondanti della rassegna c’è infatti quello di premiare alcuni talenti emergenti donando loro la possibilità di essere affiancati da musicisti affermati. In questi progetti i giovani selezionati sono coinvolti in un periodo di preparazione guidata da quello che poi sarà anche il loro partner sul palcoscenico.A Chiopris Viscone i due musicisti presenteranno un programma con musiche di J. S. Bach (Partita n. 2 BWV 826), C. Debussy (Préludes Livre 2 - n. 8 “Ondine”, n. 9 “Hommage a S. Pickwick”), R. Harris (American Ballads), R. Schumann (Five Pieces in Folk Style op. 102 per violoncello e pianoforte) e D. Shostakovich (Sonata per violoncello e pianoforte op. 40).Il festival Nei Suoni dei Luoghi comunica inoltre che, per motivi tecnici, il concerto della pianista Maria Narodytska, in programma il 15 luglio all’Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi di Trieste, è rinviato al prossimo 26 agosto, sempre alle 20.45, nella medesima location. Info e biglietti su www.neisuonideiluoghi.itNei Suoni dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e Assessorato alle Attività Produttive e Turismo, del Ministero per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione Generale Spettacolo e con il sostegno di Fondazione Friuli e Credifriuli.