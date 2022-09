Nei Suoni dei Luoghi fa tappa a Mariano

Nuovo importante appuntamento per la 24° edizione del festival internazionale di musica e territori Nei Suoni dei Luoghi. Venerdì 9 settembre la rassegna farà tappa a Mariano del Friuli, con il concerto del Tulip Duo, formato dalla violinista e violista Eleonora De Poi e dal pianista Massimiliano Turchi, che per l’occasione presenteranno un intenso programma con musiche di Schumann e i ritmi andalusi di De Falla, Granados e Albéniz. Il concerto, che avrà inizio alle 21.00 nella sede parrocchiale di Mariano del Friuli, è organizzato in collaborazione con la Fondazione Bon ed è a ingresso gratuito con prenotazione consigliata. Tutte le informazioni e il programma completo di Nei Suoni dei Luoghi su www.neisuonideiluoghi.it

Un concerto speciale, dove accanto al pianoforte si alternano i due strumenti ad arco più piccoli della famiglia, violino e viola, simili nella forma ma con caratteristiche sonore differenti. Nelle composizioni di Schumann sentiremo i suoni colorati da ombreggiature più scure e calde, caratteristici della viola, valorizzati da una scrittura volta all’espressività e all’introversione che trova in queste miniature una vetta altissima. La seconda parte del concerto, con protagonista il duo violino e pianoforte, ci porterà con vivacità nel caratteristico mondo sonoro dell’Andalusia, con le sue tipiche melodie folkloristiche riprese da De Falla, con la Danza Spagnola di Granados e la popolare Sevilla di Albéniz.

Nei Suoni dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e Assessorato alle Attività Produttive e Turismo e con il sostegno della Fondazione Friuli e di Credifriuli.