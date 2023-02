Nei Suoni dei Luoghi guarda alla 25esima edizione

Il festival internazionale di musica e territori Nei Suoni dei Luoghi prepara la sua 25esima edizione, quella del quarto di secolo. Organizzato dall’Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e alle Attività Produttive e Turismo, la rassegna porterà anche in questo 2023 concerti di musica colta in alcuni dei luoghi più suggestivi del Friuli Venezia Giulia, senza tralasciare il suo carattere transfrontaliero, che la porterà a varcare nuovamente i confini per raggiungere nuovi contesti in Slovenia, Ungheria e Austria.

Le iscrizioni alle audizioni per il 2023 si sono aperte già lo scorso dicembre e nei prossimi giorni inizieranno le selezioni in presenza. Nelle prossime settimane sarà inoltre svelata la nuova composizione della direzione artistica, dopo il triennio affidato ai violinisti Valentina Danelon e Stefan Milenkovich.

Intanto l’edizione 2022, conclusasi a dicembre, ha raccolto un ampio consenso di pubblico raggiungendo, e in taluni casi superando, gli obiettivi prefissati. Per citare alcuni numeri, sono state 195 le Accademie, Conservatori e Licei musicali coinvolti nella selezione per un totale di 557 allievi che hanno partecipato alle audizioni, eseguite dai Direttori artistici Stefan Milenkovich e Valentina Danelon.

Nei 37 concerti proposti, di cui 6 appuntamenti transfrontalieri, capaci di totalizzare 11 mila spettatori, sono stati coinvolti 191 musicisti, fra artisti di livello internazionale e le migliori promesse della musica classica europea. 16 sono state poi le iniziative culturali collaterali ai concerti, tra cui visite guidate, camminate, conferenze e degustazioni di prodotti locali. Molto significativo è stato il riconoscimento ottenuto dal Ministero della Cultura che attraverso il Bando per “Progetti Speciali” ha finanziato l’iniziativa denominata “Da Novi Sad 2022 a GO! 2025” che grazie anche al cofinanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia e di EPK Nova Gorica – Gorizia ha consentito di realizzare tre concerti e una Tavola rotonda che hanno rappresentato un importante passo nel percorso di avvicinamento a “Nova Gorica – Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025”.

Il Festival si è avvalso inoltre del prestigioso conferimento del Premio di Rappresentanza del Presidente della Repubblica Italiana. I risultati ottenuti e gli obiettivi progettuali futuri hanno permesso al Festival Nei Suoni Dei Luoghi di ottenere per il 2023 il punteggio più alto nelle graduatorie relative agli incentivi triennali concessi dalla Regione Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di festival, rassegne e concorsi di spettacoli dal vivo, nonché stagioni musicali, coreutiche o attività concertistiche.

Per rimanere aggiornati su tutte le novità del festival visitare il sito www.neisuonideiluoghi.it e le pagine Facebook e Instagram.