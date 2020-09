Nei Suoni dei Luoghi in scena Alessandro Del Gobbo e Valentina Danelon

Prosegue il calendario della 22° edizione del festival internazionale di musica e territori Nei Suoni dei Luoghi. Dopo lo splendido concerto del Time Machine Ensemble diretto da Beatrice Venezi e i due eventi “Meditations” e “Empatia”, inseriti nel calendario di Mittelfest, venerdì 18 settembre ritornano gli appuntamenti con la musica colta della rassegna; protagonista sarà il giovane pianista Alessandro Del Gobbo. Il concerto, che si terrà nella Chiesa di Sant’Andrea Apostolo a Udine (Paderno) alle 21.00, vedrà anche la partecipazione della violinista Valentina Danelon, per un intenso programma composto da musiche di Haydn, Schumann, Ligeti e Freschi.

L’evento è a ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria, telefonando al n. 0432 532330 (dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.00) o inviando una mail a info@associazioneprogettomusica.org entro il giorno precedente lo spettacolo. Il Festival Nei Suoni dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione Generale Spettacolo e con il sostegno della Fondazione Friuli.



I fantasiosi episodi che costituiscono il Carnaval sono stati ideati da Schumann utilizzando un gioco già sperimentato da Bach, cioè comporre musica a partire dalla corrispondenza che alcune lettere hanno con le note nella notazione tedesca. Il nome della città di Asch è quindi tradotto in una sequenza sonora che diventa l’anello di congiunzione fra ritratti umani, suggestioni, ideali e maschere carnevalesche. Appartiene allo spirito romantico anche il brano del friulano Freschi, autentica perla per violino e pianoforte.Alessandro Del Gobbo ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di sei anni e nel 2018 si è diplomato con il massimo dei voti, la lode e la Menzione Speciale sotto la guida della Prof. Franca Bertoli al Conservatorio Tomadini di Udine, presso il quale attualmente è iscritto al Biennio ad indirizzo solistico. Valentina Danelon si diploma con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Castelfranco Veneto e si laurea al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano. Si perfeziona con Y. Berinskaya e R. Zanettovich. Come solista è premiata in vari concorsi nazionali ed internazionali e si è esibita in Italia e all’estero da solista e in ensemble cameristici.Dopo un ciclo molto intenso di eventi, e precisamente al giorno 10 con il progetto “”, nellae al giorno 17 con il “”, nellaIl calendario completo del festival Nei Suoni dei Luoghi sue sui profili Facebook e Instagram della manifestazione.