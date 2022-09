Nei Suoni dei Luoghi omaggia Pasolini

Le grandi composizioni di Bach, Rachmaninov, Popper, Paganini e Beethoven e la figura di Pier Paolo Pasolini saranno oggetto di approfondimento nel nuovo appuntamento della 24° edizione del festival internazionale di musica e territori Nei Suoni dei Luoghi.

Venerdì 30 settembre alle 21.00, nella Chiesa di Sant’Andrea Apostolo della frazione di Paderno, a Udine, sarà il duo composto da Riccardo Gagliardi (pianoforte) e Milo Ferrazzini (violoncello) a trasportare il pubblico lungo un emozionante viaggio caratterizzato dalle note di alcuni fra i più grandi geni musicali della storia e l’opera di Pasolini, che lo scrittore e storico Angelo Floramo, ospite d’eccezione, contribuirà a contestualizzare. Il concerto/incontro, organizzato in collaborazione con Bottega Errante, inserito nel calendario di Udinestate, con il contributo del Comune di Udine, è a ingresso gratuito con prenotazione consigliata. Tutte le informazioni e il programma completo di Nei Suoni dei Luoghi su www.neisuonideiluoghi.it

Grazie allo scrittore e studioso Angelo Floramo sarà presentata l’interessante connessione fra Pier Paolo Pasolini e l’arte, con particolare focus sulla musica. Pasolini in alcune interviste e in alcuni versi aveva dichiarato la sua passione per la musica classica, e in particolare per le composizioni di Johann Sebastian Bach, del quale ammirava la poetica e le vette di assoluta bellezza da lui raggiunte nelle sue opere strumentali. Pasolini possedeva decine di dischi di questo compositore e sulla sua musica affermò: “Questa è arte, anzi, sarei tentato di dire, natura” e la considerava “edificio saldissimo nella mia vita”. Nel programma musicale saranno proposti alcuni movimenti dalle Suite per violoncello solo di Bach, considerate fra le più celebri e inarrivabili composizioni del geniale Maestro tedesco, accanto a composizioni per violoncello e pianoforte di Beethoven, Popper, Paganini, fra cantabilità e virtuosismi strumentali.

Dopo l’appuntamento di venerdì Nei Suoni dei Luoghi chiude questa prima intensa fase della sua 24° edizione e dà appuntamento al pubblico ai mesi di novembre e dicembre per gli ultimi appuntamenti del calendario. Nei Suoni dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e Assessorato alle Attività Produttive e Turismo e con il sostegno della Fondazione Friuli e di Credifriuli.