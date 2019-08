Nei suoni e nei luoghi fa tappa a Nova Gorica

Il festival di musica e territorio Nei Suoni dei Luoghi varca i confini nazionali a fa tappa a Nova Gorica con un nuovo importante evento musicale di respiro internazionale. Mercoledì 28 agosto nello splendido contesto del Castello di Kromberk, con inizio alle 20.00, andrà in scena il concerto per clarinetto e pianoforte di Djordie Popović e Matteo Andri, un progetto italo serbo che regalerà al pubblico atmosfere romantiche, di passione e sentimento. Il concerto, a ingresso libero, è organizzato in collaborazione con l’Accademia delle Arti dell’Università di Banja Luka e il Kulturni dom di Nova Gorica e si inserisce nel calendario della 21° edizione di Nei Suoni dei Luoghi, organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, con il sostegno di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli. Per consultare il calendario completo di Nei Suoni dei Luoghi visitare il sito www.neisuonideiluoghi.it .

Sono le sonorità lunari del clarinetto in armonia con il pianoforte a dettare le atmosfere di questo concerto romantico, con punte novecentesche e il virtuosismo di Tartini declinato allo strumento aerofono. Il programma è un florilegio di passione e sentimenti, tra grandi virtuosismi e profonde riflessioni, tra opere originali per questo organico come la Sonata di Saint-Saëns, Arlequine del francese Cahuzac e l’Adagio e Tarantella del gran virtuoso Cavallini, e lavori di riduzione come il trittico rossiniano e di trascrizione come il Concertino di Tartini. Prima del concerto, dalle 19.00, andrà in scena la visita guidata alle collezioni museali del Castello di Kromberk. Dopo il concerto, si terrà invece una degustazione di prodotti enogastronomici del Friuli Venezia Giulia. Su un colle panoramico nei pressi di Nova Gorica sorge il Castello di Kromberk, costruito alla fine del XVI secolo con la tipica struttura rinascimentale a pianta quadrata, torri angolari e un magnifico parco circostante, sul luogo ove un tempo sorgeva una fortificazione duecentesca appartenuta a Enrico di Dornberk. Oggi il complesso è gestito dal Museo del Goriziano (Goriški muzej) e ospita una mostra d’arte permanente e svariate mostre temporanee.)