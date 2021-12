Domenica 5 dicembre, alle 17.30 all'Auditorium Venier di Pasian di Prato, andrà in scena l'ultimo spettacolo per questa parte di stagione teatrale in Auditorium: Nel Cammino di Santiago di Eligio Zanier.



Sul palco Alessandra Troian, Caterina Giavedoni, Carlo Tirelli e Agnese Lemme.Testi e musiche di Marco Andreoni. Sceneggiatura di Eligio Zanier.



Ingresso consentito solo con Green Pass e nel rispetto della vigente normativa anti COVID-19